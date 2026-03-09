El vestido de Mafer, la quinceañera viral, es de un diseñador que viste a Miss Universo ¿cuánto cuesta?

Tarik Ediz se convirtió en una sensación del mundo del diseño de vestidos en 2015, cuando participó por primera vez en la Semana de la Moda de Moscú.

Desde entonces comenzó a ganar un prestigió que consolidó cuando misses de Estados Unidos usaron sus diseños con frecuencia para las galas de los concursos.

“El trabajo de Tarik Ediz cobró reconocimiento internacional cuando las concursantes de Miss USA, Miss Universo y Miss América eligieron sus vestidos para brillar en el escenario mundial. Desde 2004, Damla Ediz, la segunda generación de la familia Ediz, ha liderado la dirección creativa y ahora es miembro de la junta directiva, continuando el legado de exquisita artesanía y estilo”, se lee en la descripción de sus línea de vestidos para Shimmer Boutique, uno de sus distribuidores más grandes en Estados Unidos.

De modo que la elección de Mafer, la quinceañera viral de Tabasco, parece atinada y obvia: para estar acorde con la grandilocuencia de su fiesta, eligió un diseño Tarek Ediz.

No te pierdas: Galilea Montijo responde a críticas por fastuosa fiesta viral de XV años con Belinda, J Balvin y Matute

¿Cuánto cuesta el vestido de Mafer, la quinceañera viral?

La fiesta de Mafer llamó la atención del mundo por la fastuosidad del evento: con JBalvin como uno de los encargados de hacer música para la fiesta (igual que Xavi) los videos grabados por los invitados al festejo de la hija del petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas, muestran a Mafer feliz en diferentes momentos, incluyendo cuando Galilea Montijo la presenta en una alfombra roja y cuando Belinda le canta el Happy Birthday al estilo de Marylin Monroe cuando lo hizo frente al presidente John F. Kenndy.

Y en todo momento se ve contenta de lucir su vestido, un Tarik Ediz presentado en la colección del año pasado.

“Este impresionante vestido sin tirantes luce una voluminosa falda a capas, adornada con brillantes lentejuelas que caen en cascada formando delicadas ondas. El intrincado adorno floral en la cintura añade un toque romántico, convirtiéndolo en una opción cautivadora para grandes ocasiones”.

El vestido de la quinceañera viral Instagram y Tarikediz.com

En la tienda en línea de la marca se puede consultar la disponibilidad de los vestidos en las diferentes regiones del mundo en las que hay presencia de Tarik Ediz, así como su precio, que está muy cerca de los 3,000 dólares, es decir, unos 54 mil pesos mexicanos.