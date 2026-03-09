Suscríbete
Famosos

El vestido de Mafer, la quinceañera viral, es de un diseñador que viste a Miss Universo ¿cuánto cuesta?

La fiesta de Mafer tuvo a Xavi, Matute, J Balvin, Galilea Montijo y Belinda

Marzo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
quinceañera.jpg

El vestido es de un diseñador turco

TikTok y TerikDeniz.com

Tarik Ediz se convirtió en una sensación del mundo del diseño de vestidos en 2015, cuando participó por primera vez en la Semana de la Moda de Moscú.

Desde entonces comenzó a ganar un prestigió que consolidó cuando misses de Estados Unidos usaron sus diseños con frecuencia para las galas de los concursos.
“El trabajo de Tarik Ediz cobró reconocimiento internacional cuando las concursantes de Miss USA, Miss Universo y Miss América eligieron sus vestidos para brillar en el escenario mundial. Desde 2004, Damla Ediz, la segunda generación de la familia Ediz, ha liderado la dirección creativa y ahora es miembro de la junta directiva, continuando el legado de exquisita artesanía y estilo”, se lee en la descripción de sus línea de vestidos para Shimmer Boutique, uno de sus distribuidores más grandes en Estados Unidos.
De modo que la elección de Mafer, la quinceañera viral de Tabasco, parece atinada y obvia: para estar acorde con la grandilocuencia de su fiesta, eligió un diseño Tarek Ediz.

No te pierdas: Galilea Montijo responde a críticas por fastuosa fiesta viral de XV años con Belinda, J Balvin y Matute

¿Cuánto cuesta el vestido de Mafer, la quinceañera viral?

La fiesta de Mafer llamó la atención del mundo por la fastuosidad del evento: con JBalvin como uno de los encargados de hacer música para la fiesta (igual que Xavi) los videos grabados por los invitados al festejo de la hija del petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas, muestran a Mafer feliz en diferentes momentos, incluyendo cuando Galilea Montijo la presenta en una alfombra roja y cuando Belinda le canta el Happy Birthday al estilo de Marylin Monroe cuando lo hizo frente al presidente John F. Kenndy.

Y en todo momento se ve contenta de lucir su vestido, un Tarik Ediz presentado en la colección del año pasado.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

final apostarías por mi.jpg
Famosos
¿Quién es última pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” y por qué perdieron 180 mil dólares?
El reality show está en su etapa final
Marzo 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares apostarías por mi (1).jpg
Famosos
“Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona
El reto de eliminación enfrentó a Lorenzo Méndez y Claudia Galván contra Alejandra Jaramillo y Beta
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
“Este impresionante vestido sin tirantes luce una voluminosa falda a capas, adornada con brillantes lentejuelas que caen en cascada formando delicadas ondas. El intrincado adorno floral en la cintura añade un toque romántico, convirtiéndolo en una opción cautivadora para grandes ocasiones”.

quinceañera vestido.jpg

El vestido de la quinceañera viral

Instagram y Tarikediz.com

En la tienda en línea de la marca se puede consultar la disponibilidad de los vestidos en las diferentes regiones del mundo en las que hay presencia de Tarik Ediz, así como su precio, que está muy cerca de los 3,000 dólares, es decir, unos 54 mil pesos mexicanos.

@dress2impressnj

Introducing Tarik Ediz’s Spring-Summer 2025 evening gown collection – a parade of sophistication and elegance! These stunning couture gowns are crafted with airy fabrics and feature sophisticated designs that truly stand out. Each piece is a testament to exceptional construction and exquisite detailing, ensuring that anyone wearing a @Tarık Ediz creation will turn heads. Dive into a world of high-fashion glamour and discover gowns that not only look spectacular but feel ethereal. Follow us for more updates and be inspired for your next upscale event! #TarikEdiz2025 #CoutureGowns #EveningElegance #pageant #prom #promdress #promlook #promslay #motherofthebride #eveninggown #fashion #tarikediz #promshopping #promshop #nj #fypage #pageforyou #fyp

♬ original sound - CapCut world music

Quinceañera Galiles Montijo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
miguel luis.jpg
Famosos
Recuerdo desbloqueado: reaparece Miguel Luis, de los programas de Eugenio Derbez, y ahora es cantante
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
axel santos pablo perroni.jpg
Famosos
¿Quién es Axel Santos, el joven actor que grita su romance con Pablo Perroni “a los 4 vientos”?
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
yatanacarlostrejo.jpg
Famosos
Hija de Yatana narra el día que Carlos Trejo violentó a su mamá y perdió un bebé: Fue en Cañitas
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria morena la usurpadora spanic.jpg
Telenovelas
El misterio de la doble de Gaby Spanic en La Usurpadora, telenovela que la dejó harta y frustrada
La telenovela fue un fenómeno de audiencia y popularidad pero la actriz que hacía posible las escenas dobles se sentía poco apreciada
Marzo 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
narcosatanicos vix.jpg
Series y Cine
El documental de ViX sobre narcosatánicos de México; está en el top ten y revela la vida oculta de su líder
Con videos inéditos o poco conocidos se reconstruye esta trágica historia
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
cd9.jpg
Famosos
Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas
Freddy Leyva niega las acusaciones pero la banda prefirió separarse de él
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch harvard.jpg
Famosos
Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo
“Te quieres hacer viral”, le dijo la reina de belleza
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores