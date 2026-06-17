¡Otra vez un inflable! Viento eleva brincolín y deja al menos 10 niños HERIDOS en Coahuila

Lo que prometía ser una tarde de diversión se convirtió en momentos de pánico con 10 niños lesionados. Esto después de que un enorme inflable colapsara por fuertes ráfagas de viento registradas en el Centro de Convenciones de Torreón, en Coahuila.

Fueron las condiciones climáticas las que provocaron que la estructura comenzara a elevarse.

Diversos asistentes captaron el incidente que rápidamente se difundió y viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el juego inflable comienza a elevarse por la fuerza del viento, mientras otra sección comienza a desinflarse, dejando atrapados a varios niños que jugaban al interior.

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Al percatarse, madres y padres corrieron para auxiliar a los menores e incluso intentaron sostener la estructura desde la base para impedir que continuara elevándose.

Según los primeros reportes, 10 niños resultaron con diversas lesiones ocasionadas por el movimiento y colapso del inflable; sin embargo, ninguno presentó heridas de gravedad.

Por su parte, en un comunicado, el Centro de Convenciones de Torreón señaló que el accidente ocurrió en el Foro CCT, que no contaba con todas las medidas de seguridad y de estructura necesarias para este tipo de instalaciones. Aunque justificó que fueron las condiciones naturales las que dieron pie a este suceso “extraordinario”.

Destacó que ya se inició una investigación y una valoración técnica para establecer las causas del hecho.

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Finalmente, pidió comprensión de las personas que presenciaron el accidente y agradeció la labor de los equipos de seguridad que intervinieron para controlar los hechos.