Suscríbete
Síguenos en:
Viral

¡Otra vez un inflable! Viento eleva brincolín y deja al menos 10 niños HERIDOS en Coahuila

El grupo de menores que jugaba al interior entró en pánico ante el movimiento y colapso del megabrincolín.

Junio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Inflable.jpg

En Coahuila, un juego inflable dejó a 10 niños heridos tras elevarse por fuertes vientos.

Instagram

Lo que prometía ser una tarde de diversión se convirtió en momentos de pánico con 10 niños lesionados. Esto después de que un enorme inflable colapsara por fuertes ráfagas de viento registradas en el Centro de Convenciones de Torreón, en Coahuila.

Fueron las condiciones climáticas las que provocaron que la estructura comenzara a elevarse.

Diversos asistentes captaron el incidente que rápidamente se difundió y viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el juego inflable comienza a elevarse por la fuerza del viento, mientras otra sección comienza a desinflarse, dejando atrapados a varios niños que jugaban al interior.

TE RECOMENDAMOS: Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE

Al percatarse, madres y padres corrieron para auxiliar a los menores e incluso intentaron sostener la estructura desde la base para impedir que continuara elevándose.

Según los primeros reportes, 10 niños resultaron con diversas lesiones ocasionadas por el movimiento y colapso del inflable; sin embargo, ninguno presentó heridas de gravedad.

Por su parte, en un comunicado, el Centro de Convenciones de Torreón señaló que el accidente ocurrió en el Foro CCT, que no contaba con todas las medidas de seguridad y de estructura necesarias para este tipo de instalaciones. Aunque justificó que fueron las condiciones naturales las que dieron pie a este suceso “extraordinario”.

Más noticias virales
Hombre-cesarea.jpg
Viral
Arrestan a hombre que hizo cesárea a su hija de 19 años con UNAS TIJERAS; descubren insólito motivo
El padre de la joven dijo que no tenía dinero para llevarla a un hospital, pero luego destapó el verdadero motivo y dejó a todos atónitos.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia
Junio 15, 2026
Viral
Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados
Junio 15, 2026
Viral
Mujer es lanzada en un salto bungee pero no estaba amarrada a la soga y MUERE; hay 2 fugitivos
Junio 13, 2026
Viral
Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?
Junio 12, 2026
Secuestro.jpg
Viral
Rescatan a mujer tras 10 meses SECU3STRADA en casa de sus suegros; la alimentaban con arroz crudo
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hermanos-herencia.jpg
Viral
La madre murió, no dejó testamento y cuatro hermanos se m4taron POR LA HERENCIA; dejan con vida al papá
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Exalcalde-Brasil.jpg
Viral
Exalcalde LE QUITA la vida a su esposa en plena firma del divorcio… y aparece en el baño de forma trágica
Junio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Destacó que ya se inició una investigación y una valoración técnica para establecer las causas del hecho.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pánico en ‘Six Flags’: Visitantes QUEDAN ATRAPADOS en lo alto de montaña rusa y bajan por escalera de emergencia

Finalmente, pidió comprensión de las personas que presenciaron el accidente y agradeció la labor de los equipos de seguridad que intervinieron para controlar los hechos.

Niños Accidente
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bungeee mujer cae detenidos.jpg
Viral
¿Qué hicieron los empleados del bungee después de arrojar a una mujer al vacío? Ya declararon ante el juez
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
luto-gaspi-tree-.jpg
Viral
Murieron en accidente de helicópteros el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi | VIDEO
Junio 14, 2026
 · 
MrPepe Rivero
bungee mujer.jpg
Viral
Las escalofriantes fotos y videos que dejó la mujer que murió en el bungee tras ser arrojada sin cuerda
Junio 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
aficionado silla de ruedas partido mexico.jpg
Viral
Aficionado se levanta de su silla de ruedas en el partido de México y provoca debate en redes
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
Zabaleta-Nodal.jpg
Famosos
Susana Zabaleta SE LANZA contra Ángela y Nodal: a ella la llama “enana” y a él “acabamos odiándolo”
La cantante se refirió a Christian como “el innombrable” y terminó mentándole la madre.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
amandamiguel-galan-4.jpg
Famosos
Encontramos a Amanda Miguel con un misterioso galán en Polanco
A cuatro años de la muerte de Diego Verdaguer, ¿se da nueva oportunidad en el amor?
Junio 16, 2026
 · 
Liliana Lejarazu
Gabriel Soto
Famosos
Gabriel Soto se apunta para Ring Royale y no es broma: “Me encantaría subirme al ring
¡Ojo aquí, Poncho de Nigris!
Junio 16, 2026
 · 
Nayib Canaán
gaby-ramirez-guerra.jpg
Famosos
Gaby Ramírez vive “una pesadilla” en disputa legal contra la otra Gaby Ramírez: “Me dijo: ‘Así me llamo y hazle como quieras’”
La actriz y conductora lucha por el nombre artístico.
Junio 16, 2026
 · 
Grisel Vaca