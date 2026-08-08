Yanet García está harta de que Ernesto Laguardia y Gema Garoa la ataquen

Yanet García se enteró este viernes de lo que dijeron Gema Garoa y Ernesto Laguardia.

Ambos actores están en riesgo de eliminación y al participar en la cena que se organiza cada semana para los nominados, hablaron sobre sus habitantes menos favoritos.

Y ambos coincidieron en mencionar a Yanet: le dijeron “aburrida”, que es una persona que “divide”, que “se aísla” y que “no aporta”.

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Este viernes, Yanet se enteró de estas palabras durante el programa de salvación, cuando la producción mostró las escenas a todos los habitantes.

En ese momento, con la transmisión en televisión abierta, Yanet contestó de manera diplomática.

“Cada persona es diferente, tenemos diferentes valores y vas a conectar con los que estás alineado”.

La respuesta de Yanet García

Pero cuando no había transmisión en vivo, Yanet se sinceró con Brianda Deyanara, que se ha convertido en su mejor y única amiga dentro de La Casa de los Famosos.

“No lo entiendo, yo me he metido con nadie; no entiendo por qué me nominan”.

Yanet estaba realmente confundida porque durante la mayor parte del tiempo solamente convive con Brianda.

“Nos la pasamos nosotras dos juntas, platicando, haciendo ejercicio...”

Luego de varios minutos de monologar, la ex Chica del Clima llegó a una conclusión.

“Esto es personal ya... no mam...”

