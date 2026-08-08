Ricardo Pérez se “atreve” a cantar en vivo por amor a Susana Zabaleta

Fue idea de Susana Zabaleta. Cuando planeó su concierto 40 en el Lunario se dio cuenta de que la fecha casi coincidió con el tercer aniversario de su noviazgo con Ricardo Pérez.

De manera intuitiva, desarrolló un plan para que Ricardo y ella hicieran su primer dueto en vivo.

Desde hace mes y medio, Ricardo se reveló como un talentoso cantante, habilidad que no se le conocía públicamente.

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Así canta Ricardo Pérez

El comediante creador de La Cotorrisa acudió a Songbook, un podcast/programa en el que los invitados comparten el soundtrack de su vida.

Y cuando le preguntaron cuál es la canción que más le gusta cantar pero nadie se lo imagina, Pérez dijo sin dudar: “Your man”, de Josh Turner.

Y la cantó sin falla, con entonación y fraseo envidiables.

La noche de este jueves demostró otra vez su voz educada e histriónica.

Apareció en el escenario del Lunario a mitad del concierto de Susana Zabaleta para cantar “I Can’t Help Falling in Love With You”.

Lo hizo con tal maestría que Susana se le quedó mirando con un gesto de admiración mezclado con amor y asombro.