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Perrita sobrevive tras arrojarle agua hirviendo; Fiscalía ya detuvo a la agresora

El caso sucedió en Hermosillo y generó indignación de activistas y animalistas

Agosto 07, 2026 • 
Alejandro Flores
perrita agua hirviendo (1).jpg

La perrita fue rescatada

X Rescate Animal

La perra Deysi quedó con el lomo quemado.

Actualmente está en resguardo en una veterinaria donde le dan tratamiento para que se pueda recuperar.
El caso ha generado indignación por la crueldad con la que se ejecutó el delito: una mujer presuntamente arrojó directamente agua hirviendo a Deysi.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que este viernes arrestó a la presunta responsable y ya formuló imputación en contra de ella: Tania Estefanía “N”, de 26 años de edad.

¿Qué pasó con la mujer acusada de arrojar agua hirviendo a Deysi?

La mujer fue presentada ante el MP “por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal con lesiones que ponen en peligro la vida, en agravio de la canina “Deysi” y de la sociedad”.
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El ataque contra la perra sucedió en Hermosillo y la Fiscalía llevó a cabo una investigación que resultó en la detención de Tania Estefanía N.
“El Ministerio Público estableció la probable intervención de la imputada en hechos consistentes en haber vertido presuntamente agua hirviendo sobre la canina “Deysi”, ocasionándole lesiones de tal gravedad que pusieron en riesgo su vida”.

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Activistas, animalistas y protectores de los derechos de los animales se movilizaron para rescatar a Deysi

La Fiscalía informó también que un Juez de Control libró la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal a las 14:30 horas del pasado 3 de agosto, en la colonia Villas del Real, en Hermosillo, Sonora.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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