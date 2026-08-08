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La Jefa puso de misión a Fede Vigevani ‘robarle un beso’ a Gema: Pero eso ES ACOSO y un acto de viol3ncia

Nada de broma... Los besos NO SE ROBAN y requieren consentimiento de las personas.

Agosto 07, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Gema Garoa y Fede Vigevani

La Casa de los Famosos México

Fede Vigevani es el habitante infiltrado de La Casa de los Famosos México 2026, y durante su estancia, La Jefa le ha impuesto misiones para provocar reacciones, con bromas absurdas que no han caído bien a Cynthia Klitbo, y otros actos, como el “robar un beso” a Gema Garoa.

La misión de “robarle un beso” a Gema fue impuesta por La Jefa para la fiesta de este viernes 7 de agosto. Fede dijo en el confesionario que sería fácil porque tiene buena química con la actriz.

Incluso Gema ha bromeado al respecto de besar a Fede, luego de que Karina Torres y Ese Pérez lanzaron el reto de besarse si se salva Gema de la eliminación del domingo 9 de agosto.

Pero robar un beso no debería considerarse como un acto ‘romántico’ o divertido: es una forma de acoso

Si bien en el pasado se consideraba romántico, actualmente se sabe que ‘robar un beso’ es una falta de respeto a la persona que no expresó su consentimiento previo.

El Consejo Ciudadano MX advierte que “un beso jamás se roba, siempre requiere consentimiento.”.

“Si alguien cruzó tus límites o viviste una situación de imposición, en El Consejo te orientamos con apoyo confidencial en el chat de confianza 5555335533

¿Qué dice la ley sobre el acoso sexual?

El artículo 179 del Código Penal de la CDMX establece que el acoso y hostigamiento sexual pueden configurarse como delitos.

El Artículo 13 acota que el acoso sexual es una forma de violencia sexual en la que hay un ejercicio abusivo del poder; se expresa en comportamientos verbales o físicos de índole sexual y connotación lasciva, que violan la integridad y la libertad psicosexual de las personas; son conductas indeseadas y ofensivas para las personas que las reciben.

Fede Vigevani Gema Garoa La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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