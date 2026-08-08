Moisés SALVÓ a Gema, pero acumula comentarios negativos ¡hasta de Fede!

Moisés Peñaloza fue el líder de la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2026, y tras conservar la salvación en una prueba contra Masad y Memo Schutz, decidió aplicarla con Gema Garoa.

Así, Gema quedó fuera de la placa de nominados, que incluye a Memo Schutz, Masad Altamami, Ernesto Laguardia y Ximena Herrera.

A la cara, Moisés le dijo a Gema: “Estuve a punto de decir Masad, pero lo hice (salvarla) porque sé lo que has chingado... Aunque la gente me pinte como el malo o diga que ‘está demostrando su verdadera identidad’... Si me voy la próxima es una chamba más, no me voy a morir. Todos estamos cobrando, todos estamos en igualdad de circunstancias, debemos tener la misma responsabilidad”.

La Casa vs. Moisés

Momentos antes de la salvación, varios habitantes hablaron sobre Moisés Peñaloza, y su actitud desenmascarada de no hacer amigos dentro de La Casa, sino que defiende su objetivo primordial: ganar el juego.

Incluso Fede Vigevani anotó que ha notado que Moisés lo intenta degradar para resaltar.

Eso sí, Moisés dice que no salvó a nadie “para ganarse al público”, ni se junta con habitantes con base en la cantidad de seguidores que tiene.