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Cynthia Klitbo llega a su límite entre los “chistes pend3js” de La Jefa y el “ñero c4gado” de Ese Pérez

Agosto 07, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Cynthia Klitbo explota.

La Casa de los Famosos México

Como parte de las “misiones” de Fede Vigevani solicitadas por La Jefa, este viernes revolvió los maquillajes de las habitantes. Pero esa ‘broma’ no cayó en gracia de Cynthia Klitbo.

“La misión de intercambiar los maquillajes provocó la primera gran reacción. Cynthia dejó claro que ese tipo de bromas no le gustan y expresó su molestia sin filtros”, publicó La Casa de los Famosos México en redes sociales.

Sin embargo, Cynthia Klitbo no inhibió su molestia ante bromas de este tipo, pues recalcó que hay habitantes de 30 años, comportándose como de 10. Cabe recordar que los habitantes desconocen que Fede Vigevani es un habitante infiltrado y es el responsable de las ‘bromas’.

“Parecen retrasados mentales. Me cagan, no soporto las bromas pendejas. Me gustan las bromas ingeniosas, no las pendejas”, resolvió Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo vs. Ese Pérez

La convivencia también ya tuvo alcances a nivel personal entre los habitantes. Los ronquidos de Cynthia Klitbo generaron ‘bromas’ de Ese Pérez que a la actriz no le han parecido graciosas.

En una charla con Arantza Ruiz, Cynthia Klitbo mencionó que respetaba más a Yanet García que a Ese Pérez, porque ella sí tuvo las agallas de llevarse su colchón a otra habitación ante los ronquidos de Ernesto Laguardia.

Luego de expresar su molestia, llegó Ese Pérez, a quien Cynthia tachó de ser un “ñero cagado” por hacer ese tipo de bromas. A la cara, le reiteró que no le gusta que haga bromas a expensas de ella, y le recomendó irse de la habitación antes de seguir con su bullying, aunque el creador de contenido insistió en que lo suyo no era bullying.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Cynthia Klitbo La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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