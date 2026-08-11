Niño SE NIEGA a abrocharse el cinturón de seguridad y provoca cancelación de un vuelo en Canadá

Un vuelo de Porter Airlines tuvo que ser cancelado en Canadá luego de que un menor se negara a permanecer sentado y a abrocharse el cinturón de seguridad.

El avión se vio obligado a volver a la terminal del Aeropuerto Internacional de Victoria, en Columbia Británica.

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La aerolínea informó que ni el padre ni la madre ni la tripulación lograron, tras repetidos intentos, mantener al niño sentado, hasta que el avión tuvo que regresar para retirar del vuelo a los adultos con su hijo.

Este hecho de devolver a los pasajeros con sus equipajes retrasó el vuelo con destino a Toronto más allá de la hora de cierre de la pista, lo que también obligó al resto de los pasajeros a desembarcar.

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La última medida que tomaron fue ofrecer disculpas al resto de los pasajeros, quienes tuvieron que ser reubicados en el vuelo al día siguiente.