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Niño SE NIEGA a abrocharse el cinturón de seguridad y provoca cancelación de un vuelo en Canadá

La aerolínea informó que ni los padres ni la tripulación lograron, tras repetidos intentos, mantener al niño sentado.

Agosto 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un menor de edad se negó a sentarse y a abrocharse el cinturón de seguridad en un avión.

Getty Images

Un vuelo de Porter Airlines tuvo que ser cancelado en Canadá luego de que un menor se negara a permanecer sentado y a abrocharse el cinturón de seguridad.

El avión se vio obligado a volver a la terminal del Aeropuerto Internacional de Victoria, en Columbia Británica.

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La aerolínea informó que ni el padre ni la madre ni la tripulación lograron, tras repetidos intentos, mantener al niño sentado, hasta que el avión tuvo que regresar para retirar del vuelo a los adultos con su hijo.

Este hecho de devolver a los pasajeros con sus equipajes retrasó el vuelo con destino a Toronto más allá de la hora de cierre de la pista, lo que también obligó al resto de los pasajeros a desembarcar.

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La última medida que tomaron fue ofrecer disculpas al resto de los pasajeros, quienes tuvieron que ser reubicados en el vuelo al día siguiente.

avión niño canada
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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