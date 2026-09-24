Desalojan en camilla a anciana de 87 años por NO PODER PAGAR la nueva renta; llevaba 71 años viviendo ahí

“Maricarmen, no estas sola”.

Una anciana de 87 años fue sacada de su casa por la fuerza el día de ayer, 23 de septiembre, en el centro de Madrid, en España. Maricarmen Abascal fue desalojada de su hogar, donde vivió al menos 70 años de su vida.

“He vivido aquí durante 71 años y no quiero irme”, dijo a los medios de comunicación que cubrían la noticia.

A la mujer solamente le dieron medial ahora para recoger sus pertenencias y luego fue escoltada por agentes de policía. Maricarmen fue sacada de su vivienda en una camilla y trasladada en una ambulancia.

TE RECOMENDAMOS: Le diagnostican cáncer, le quitan útero, ovarios y trompas… luego descubren que era biopsia DE OTRA MUJER

Ante los hechos, decenas de personas protestaron y le gritaban “Maricarmen, no estas sola”. Y a los policías y a los nuevos dueños del lugar les gritaron “Asesinos”.

La abogada de la anciana explicó que la inmobiliaria no aceptó las propuestas del equipo legal ni las solicitudes para aplazar la salida de la mujer de la propiedad.

Oleada de indignación por el desahucio de una mujer de 87 años del piso en el que vivía en Madrid



El desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda de alquiler en el centro de Madrid despertó este miércoles la indignación y la solidaridad de cientos de personas, que… pic.twitter.com/hdItV1pbIg — DW Español (@dw_espanol) September 23, 2026

Y es que de los 500 euros, equivalentes a 10 mil pesos mexicanos, a la mujer le subieron la renta a 2000 euros, es decir, 40 mil pesos. Una cifra impagable, pues con su pensión de 1,300 euros no pudo solventar el monto nuevo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Arrestan a sujeto que mantuvo el CADÁVER de su esposa en la sala por meses; controlaba el olor con jabón

Maricarmen alquilaba el departamento a un particular hasta que, en 2018, una inmobiliaria la compró. Según medios locales, la batalla legal entre la mujer y la compañía se ha prolongado durante ocho años, y este fue el cuarto intento de desalojarla de la vivienda.