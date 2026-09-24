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Desalojan en camilla a anciana de 87 años por NO PODER PAGAR la nueva renta; llevaba 71 años viviendo ahí

Una mujer llamada Maricarmen fue echada de la propiedad en la que habría vivido con sus padres hace más de 70 años.

Septiembre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Anciana-desalojada.jpg

Maricarmen Abascal fue desalojada de su casa en Madrid tras 70 años viviendo allí.

Getty Images

“Maricarmen, no estas sola”.

Una anciana de 87 años fue sacada de su casa por la fuerza el día de ayer, 23 de septiembre, en el centro de Madrid, en España. Maricarmen Abascal fue desalojada de su hogar, donde vivió al menos 70 años de su vida.

“He vivido aquí durante 71 años y no quiero irme”, dijo a los medios de comunicación que cubrían la noticia.

A la mujer solamente le dieron medial ahora para recoger sus pertenencias y luego fue escoltada por agentes de policía. Maricarmen fue sacada de su vivienda en una camilla y trasladada en una ambulancia.

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Ante los hechos, decenas de personas protestaron y le gritaban “Maricarmen, no estas sola”. Y a los policías y a los nuevos dueños del lugar les gritaron “Asesinos”.

La abogada de la anciana explicó que la inmobiliaria no aceptó las propuestas del equipo legal ni las solicitudes para aplazar la salida de la mujer de la propiedad.

Y es que de los 500 euros, equivalentes a 10 mil pesos mexicanos, a la mujer le subieron la renta a 2000 euros, es decir, 40 mil pesos. Una cifra impagable, pues con su pensión de 1,300 euros no pudo solventar el monto nuevo.

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Maricarmen alquilaba el departamento a un particular hasta que, en 2018, una inmobiliaria la compró. Según medios locales, la batalla legal entre la mujer y la compañía se ha prolongado durante ocho años, y este fue el cuarto intento de desalojarla de la vivienda.

Desalojo anciana
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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