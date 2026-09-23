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Mueren cinco recién nacidos en hospital de Durango; DETECTAN BACTERIA en Cuidados Intensivos

El IMSS cerró la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mientras se investiga por qué perdieron la vida los bebés.

Septiembre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cinco bebés murieron en Durango y todo apunta a que una bacteria en un medicamento de uso habitual fue la responsable.

Getty Images

El Instituto Mexicano del Seguro Social investiga la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1 de Durango. Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre.

Primeros reportes detectaron una misma bacteria sensible a antibióticos de uso habitual en todos los bebés que fallecieron en las instalaciones.

A pesar de la confirmación de la bacteria, el instituto dice que esta bacteria no explica por sí solos los decesos y hasta ahora no han dado a conocer cuál fue el organismo que identificaron en los recientes nacidos.

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Ante la gravedad del caso, fue cerrada la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y el IMSS, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiólogología, el CENAPRECE, Cofepris y Coprised atrajeron el caso.

Al momento, este equipo revisa los expedientes clínicos, los protocolos de atención, la vigilancia epidemiológica y las medidas para prevenir y controlar infecciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, está en Durango para reunirse con autoridades estatales y con el equipo del instituto.

El gobernador Esteban Villegas señaló que se aplican medidas de contención y vigilancia en hospitales con unidades de cuidados intensivos y atención a menores.

Padres entrevistados por ‘El Financiero’ afirmaron que varios bebés presentaron un deterioro rápido y cuestionaron la falta de resultados de laboratorio y de una explicación sobre las muertes.

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También señalaron presuntas irregularidades en las condiciones de higiene y atención de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

recién nacido Bebés Muertes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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