Mueren cinco recién nacidos en hospital de Durango; DETECTAN BACTERIA en Cuidados Intensivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social investiga la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1 de Durango. Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre.

Primeros reportes detectaron una misma bacteria sensible a antibióticos de uso habitual en todos los bebés que fallecieron en las instalaciones.

A pesar de la confirmación de la bacteria, el instituto dice que esta bacteria no explica por sí solos los decesos y hasta ahora no han dado a conocer cuál fue el organismo que identificaron en los recientes nacidos.

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Ante la gravedad del caso, fue cerrada la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y el IMSS, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiólogología, el CENAPRECE, Cofepris y Coprised atrajeron el caso.

Al momento, este equipo revisa los expedientes clínicos, los protocolos de atención, la vigilancia epidemiológica y las medidas para prevenir y controlar infecciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, está en Durango para reunirse con autoridades estatales y con el equipo del instituto.

El gobernador Esteban Villegas señaló que se aplican medidas de contención y vigilancia en hospitales con unidades de cuidados intensivos y atención a menores.

Padres entrevistados por ‘El Financiero’ afirmaron que varios bebés presentaron un deterioro rápido y cuestionaron la falta de resultados de laboratorio y de una explicación sobre las muertes.

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También señalaron presuntas irregularidades en las condiciones de higiene y atención de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.