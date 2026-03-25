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Mujer EXTORSIONA a la amante de su esposo y termina en la cárcel… exigía 300 mil pesos por no difundir video

Y el esposo de la detenida también enfrenta una investigación penal.

Marzo 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Extorsiona-amate-esposo.jpg

Una mujer de Nuevo León terminó en prisión por intentar extorsionar a la amante de su esposo.

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

“Si no pagas, lo voy a hacer público”.

Lo que comenzó como un doloroso conflicto personal al enterarse de la infidelidad de su marido, terminó en un proceso penal donde la víctima terminó en prisión.

Diana ’N’ fue detenida en Guadalupe, Nuevo León, tras ser señalada por extorsión. Y es que Fabiola ’N’ la denunció luego que haber recibido supuestos mensajes y llamadas en donde le exigían 300 mil pesos a cambio de no divulgar material íntimo.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la acusada habría usado videos de contenido sexual como herramienta de presión, lo que está catalogado como delito sancionado por la Ley Olimpia.

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La historia comenzó cuando Diana ’N’ descubrió que su pareja sostenía una relación con la denunciante. Al revisar el teléfono de su esposo, halló un video íntimo entre ambos, lo que provocó una reacción que terminó escalando en un delito.

Y en lugar de mantener los hechos en el terreno personal, la esposa habría decidido utilizar las imágenes para exigir dinero. “Si no pagas, lo voy a hacer público”.

La víctima también relató que fue intimidada con ser expuesta en su lugar de trabajo con un megáfono.

Luego de su detención, Diana ’N’ Fues trasladada e ingresada a un Centro de Reinserción Social Femenil, donde un juez determinó no vincularla a proceso y amplió la etapa de aportación de pruebas en la investigación.

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El esposo también enfrenta cargos…

Daniel ’N’ también es indagado por grabar contenido sexual de la víctima sin su consentimiento. Y aunque la grabación data de 2024, según medios locales, el delito se mantiene vigente bajo el marco legal de la Ley Olimpia.

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¿Qué sanciones prevé la Ley Olimpia?

En Nuevo León se sanciona la violencia digital y la violación a la intimidad sexual (grabar, difundir o amenazar con compartir contenido sexual sin consentimiento) con penas de 3 a 6 años de prisión y multas que oscilan entre 500 y mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 80 mil pesos.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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