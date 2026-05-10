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Gloria Trevi canta “Dr. Psiquiatra” con Peso Pluma: lo zarandea y le quita ropa igual que hace 30 años

La cantante se presentó como invitada de la gira del cantante de corridos tumbados

Mayo 09, 2026 • 
Alejandro Flores
gloria trevi peso pluma (1).jpg

Gloria Trevi en 2023 y Gloria Trevi en 1992 (círculo)

Instagram y captura Telefe

“Dr. Psiquiatra” fue el himno con el que Gloira Trevi comenzó a forjar su leyenda de artista irreverente, irredenta e inconoclasta. Ademas, de rebelde.

Fue a partir de sus presnetaciones en televisión con esta canción que el escritor e intelectual de la cultura popular Carlos Monsiváis la declaró una artista de vanguardia y hasta un poco incomprendida.
En varias ocasiones incluso compartieron mesas de análisis sobre la post modernidad en aquel México que despertaba al comercio internacional.

A 35 años de aquella primera explosión, Gloria Trevi hizo otra vez aquel performance que tanto escandalizaba en la televisión de los años 90 pero ahora en el escenario del United Center de Chicago, y con la complicidad de Peso Pluma.
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¿Cómo fue la presentación de Gloria Trevi con Peso Pluma?

El cantante de corridos tumbados está de gira en Estados Unidos y ha convocado a varios artistas de otros géneros a sus conciertos en una especie de homenaje a la cultura pop y tradicional de México.
Ya estuvo con él, por ejemplo, Pepe Aguilar y ahora fue el turno de Gloria Trevi.

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Y lo que hizo la cantante fue lo mismo que escandalizaba en los años 90: se fue en contra de Peso Pluma como si él fuera el Dr. Psiquiatra que le ve las piernas, le quitó la sudadera, lo aventó contra el piso y se le montó mientras cantaba el coro de la canción: “Ya no de me diga tonterías / Doctor Psiquiatra”.

Esa misma actuación era común en sus presentaciones en televisión como “Siempre en Domingo” o en los programas de Paco Stanley.

En Argentina, el testigo más fiel de esas actuaciones son los programas que visito en 1992, en donde dejó en el suelo al presentador Marcelo Tinelli y luego casi le baja los pantalones a un fan que le quería mostrar su playera con la leyenda de su nombre.

Gloria Trevi Peso Pluma
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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