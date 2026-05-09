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Fernando Yael ’N’ denunció la DESAPARICIÓN DE SU MADRE, lloró en entrevista y es el principal sospechoso

El estudiante de 21 años se habría peleado con su madre, quien no quiso darle dinero ni dejarlo salir con sus amigos.

Mayo 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Teresa Guadalupe Molina Hernández fue reportada como desaparecida por su hijo.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Una discusión por dinero o restricciones para salir habrían sido el detonante del presunto asesinato y desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, cuyo hijo, Fernando Yael ’N’, fue detenido como principal sospechoso. Esto, después de que él mismo denunciara la desaparición.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el joven estudiante de 22 años, habría peleado con su madre debido a que ella presuntamente se negó a darle dinero y tampoco le permitió salir con sus amigos.

Esa línea de investigación tomó fuerza luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) detectaran inconsistencias en la versión que el propio sujeto presentó ante las autoridades.

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Fue el comunicador Carlos Jiménez quien reveló que las autoridades sospechan que el crimen ocurrió al interior de la vivienda familiar, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, tras una confrontación.

Según las indagatorias, previo a su desaparición, Teresa habría sostenido una discusión porque no quiso entregarle 2 mil pesos y luego, ya no se supo nada de ella.

Fue el pasado 25 de abril cuando Fernando Yael acudió ante a instancias legales a notificar la desaparición de su madre. En su denuncia, indicó que ella había salido rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México y desde entonces se desconocía su paradero.

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Tras sus dichos y conforme avanzaron las investigaciones comenzaron a surgir elementos que contradecían su relato.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia, registros telefónicos y entrevistas permitió ‘atar cabos’ y detectar inconsistencias en horarios, recorridos y movimientos narrados por el joven. A ello se sumó un cateo en el domicilio vinculado.

Durante la inspección, peritos localizaron manchas hemáticas que habrían fortalecido la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido atacada en su domicilio.

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Las autoridades también indagan sobre el comportamiento posterior de Fernando Yael ’N’, pues continuó utilizando pertenencias de su madre tras su desaparición, incluyendo tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un automóvil propiedad de la mujer.

Finalmente, el 7 de mayo se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del joven y luego fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La Fiscalía de la Ciudad de México lo investiga por el delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la muerte de Teresa Guadalupe Molina Hernández, ya que su paradero continúa desconocido.

desaparecida
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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