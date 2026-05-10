El maleficio que cayó sobre la telenovela “Tres Mujeres": un actor perdió la vida y otro fue operado

La telenovela “Tres Mujeres” fue una parte aguas en la historia del melodrama de Televisa.

Con un tinte evidentemente enfocado en reivindicar el rol de la mujer en la familia mexicana y su relación con el amor y los hombres, presentó la historia de mujeres de tres generaciones diferentes que luchan por lograr sus sueños sin que necesiten de un final feliz al lado de un hombre.

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Pero detrás de las grabaciones de esta telenovela quedó el estigma de un maleficio que provocó no uno, sino dos problemas con un mismo personaje.

Se trata de Gonzalo Uriarte, el patriarca de la familia protagonista de la historia y sobre quien recaía gran parte del drama masculino.

La historia del maleficio contra el personaje de “Tres mujeres”

En las páginas de TVyNovelas quedó el testimonio de cómo dos actores trabajaron en el personaje sin que pudieron llevarlo a pantalla, uno de ellos debido a la fatalidad de que sufrió un infarto en pleno inicio de grabaciones.

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Patricio Castillo fue el tercero en asumir el personaje y aquí recordamos la historia tal y como se contó en TVyNovelas.

Patricio Castillo lo primero que hizo fue dedicar su trabajo en la telenovela al desaparecido actor Jorge Russek, quien le daba vida a este personaje.

En un descanso de la grabación, el actor comentó:

“Este trabajo es para Jorge Russek, es un pequeño homenaje que me permito hacerle; son circunstancias muy tristes las que hicieron que yo trabajara en esta telenovela especialmente para mí pues Jorge no solo era un compañero de trabajo, era mi amigo. Nos conocimos en la grabación de “La gloria y el infierno” hace muchos años y nos hicimos buenos amigos”.

Los otros actores que sufrieron “la maldición”

Originalmente Joaquín Cordero interpretaría a Gonzalo Uriarte pero el primer día de grabaciones se sintió mal y fue operado.

Joaquín Cordero primero y Jorge Russek después, no pudieron cumplir con el personaje Hemeroteca TVyNovelas

En su lugar entró Jorge Russek, quien solo alcanzó a grabar 25 escenas, pues un infarto le arrancó la vida.

Sobre la mala suerte que este personaje podría tener Patricio Castillo comentó a TVyNovelas:

“Yo soy muy respetuoso de las creencias de la gente, pero no soy supersticioso. Yo creo que a la vida entera hay que darle continuidad y eso es lo que yo estoy haciendo: dando continuidad”.

Castillo grabó todas las escenas que se habían realizado con Jorge Russek por lo que él fue quien apareció en toda la telenovela.