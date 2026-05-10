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Al interior de la Pinky Boda de Karla Díaz: así es su vestido y estos son los invitados

La celebración es de tres días y comenzó desde este viernes

Mayo 09, 2026 • 
Alejandro Flores
pinky boda de karla diaz.jpg

Llegó el momento de la ceremonia religiosa

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El momento del amor llegó: Karla Díaz entró a la Parroquía de San Miguel del brazo de su hermano menor Luis, quien hizo una elección seguro con su traje: lo usó en color verde salvia, que es muy popular en celebraciones de primavera por ofrecer la sensación de frescura. Y por supuesto, sus accesorios eran en color rosa.

Karla se veía sonriente y radiaba felicidad cuando llegó al altar, soltó a su hermano y se puso junto al que será, a partir de hoy, su esposo: Dany Days.
El vestido de novia mostraba una estructura con varillas visibles que realzaban la figura de Karla mientras que el cuello alto y mangas largas estaban marcadas por encajes de flores sobre una base de tul.
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La combinación de ambas técnicos lo hacen un vestido al mismo tiempo moderno y sensual, sobre todo si se nota también el detalle del escote en V en segundo plano (por debajo de la tela principal del vestido) y que llega hasta la cintura.

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Los novios (izquierda) acompañados de su amigo y representante Pablo Ahumada

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Karla Díaz también llevó en sus manos un ramo de tipo cascada, con orquídeas blancas y rosas de jardín en tonos melocotón y que, por supuesto, están atadas en el tallo con un terciopelo de color rosa.

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Detalles de la Pinky Boda

En realidad, como informamos en TVyNovelas, la cantante Karla Díaz y su esposo Dany Days comenzaron las celebraciones por su boda religiosa con una callejoneada en San Miguel de Allende, Guanajuato.
A través de sus redes sociales, la pareja denominó la llamada ‘Pinky Boda’, a su futuro enlace, esto haciendo un guiño al programa de YouTube que conduce la exintegrante de ‘JNS’ y donde su esposo es CEO.
La intérprete de ‘Enferma de Amor’ publicó un video al tiempo que escribió al pie del clip “arranca la ‘Pinky Boda’”, advirtiendo que la fiesta durará tres días.
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Así luce el espectacular salón donde es la fiesta

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Los invitados a la Pinky Boda

Este sábado fue el segundo e incluyó la ceremonia religiosa que se realizó, obviamente, en la parroquia de San Miguel Arcángel, construida con cantera rosa.
Pablo Ahumada, representante de Karla, publicó las primeras fotos de ella con su vestido de novia pero también un video en el que aparece entrando a la iglesia.

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La entrada de Karla en la iglesia de San Miguel

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Entre los invitados, en su cuenta de Instagram la novia publicó historias en las que aparecen Regina Murguía y Anggie Taddei, integrantes de Jeans, así como Daniela Magún, Irina Baeva y Giovani Medina.

Karla Díaz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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