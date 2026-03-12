Suscríbete
Viral

Le EXPLOTA el celular y muere tras caer 30 metros desde las escaleras del Metro en la estación Camarones

El hombre sufrió una descarga eléctrica por la explosión de su teléfono.

Marzo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Celular-explota.jpg

Un hombre perdió la vida tras caer 30 metros desde las escaleras del Metro.

Instagram

Un hombre de aproximadamente 40 y 45 años perdió la vida luego de caer desde la parte alta de la estación Camarones de la Línea 7 del Metro, en dirección a El Rosario.

El propio Metro dijo a través de una tarjeta informativa que, de forma inmediata, se solicitaron servicios de emergencia y periciales, y dieron aviso al Ministerio Público para que se realizara la investigación correspondiente.

“La Administración del organismo indicó a todas las áreas operativas y técnicas coadyuvar sin restricciones en la investigación”.

Según recogieron los medios de comunicación, la víctima era un hombre de entre 40 y 50 años que habría caído desde unos 30 metros de altura al interior de las instalaciones de la estación.

Tras el accidente, personal del Metro y elementos de la Policía Auxiliar acudieron para brindarle auxilio y después lo trasladaron a la oficina del jefe de estación mientras espera a los equipos de emergencia.

Tras ser valorado por los paramédicos de la Cruz Roja, se confirmo que ya no contaba con signos vitales. Reportes indican que el deceso se habría producido a causa de un traumatismo craneoencefálico luego de la mortal caída.

Varios testigos contaron que, instantes antes de caer, su teléfono celular explotó, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y se precipitara desde el lobby hacia el cubo de las escaleras que conectan con el andén.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
