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Los últimos astronautas que pisaron la Luna vieron OVNIS y el gobierno de EU lo ocultó 54 años

Los documentos que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó hacer públicos revelan muchos secretos sobre avistamientos y contactos

Mayo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
apolo 17 (1).jpg

Eugene A. Cerman en la luna

NASA

El documento no deja lugar a dudas: los astronautas vieron un ovni.

El departamento de Guerra de Estados Unidos tiene un departamento dedicado al archivo y clasificación del fenómeno que en inglés se denomina UFO (Unidentified Flying Object), y que traducido al español es Objeto Volador No Identificado (OVNI).
Luego de más de medio siglo de tener muchos de estos archivos clasificados como Secretos, finalmente el gobierno estadounidense los ha puesto públicos a través de un sitio en línea donde cualquier persona interesada en el tema pueda consultarlos.
Es así que ha salido a la luz la conversación entre la NASA y los astronautas que tripularon el Apolo 17, la última nave que llevó humanos a la luna, hasta ahora.

“Vemos lo que parece ser la trayectoria de la nave”, se lee en una de las hojas con las transcripciones de la conversación.

¿Quiénes fueron los astronautas que vieron ovnis en la Luna?

El Apolo 17 estuvo compuesto en su tripulación por Eugene Cernan (comandante), Harrison Schmitt (geólogo y piloto del módulo lunar) y Ronald Evans (piloto del módulo de mando). Los primeros dos alunizaron y el tercero permaneció en órbita.

“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”, dijo Ronald Evans en algún momento de la misión.
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Harrison Schmidt respaldó lo que se veía:

“Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.
apolo 17 (2).jpg

Documento desclasificado

war.gov/UFO

La idea de astronautas que se topan con ovnis o incluso con vida extraterrestre ha fascinado al cine hollywoodense y de todo el mundo. Desde “Encuentros cercanos del tercer tipo” hasta “Apollo 18", el cine ha tratado de imaginar qué pasaría si los humanos entraran en contacto con esa otra forma de vida.

Ahora se sabe lo que el gobierno de Estados Unidos había mantenido en secreto: efectivamente los astronautas del Apolo 17 vieron ovnis.

Ovnis
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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