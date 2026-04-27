‘El Chef del año’ confiesa que golpeó a su esposa hasta QUITARLE LA VIDA; la encuentran en cuarto de hotel

El reconocido chef Jeffrey MacDonald es señalado como culpable del feminicidio de su esposa al interior de un hotel en un campus universitario de Massachusetts, en Estados Unidos.

El experto en comida, quien recientemente había sido señalado como ‘Chef del Año’, fue detenido luego de que las autoridades respondieran a un reporte de emergencia.

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Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Emma MacDonald, fue hallada sin vida en la habitación donde se hospedaba la pareja. La mujer presentaba signos de violencia severa, de acuerdo a las autoridades.

Luego de su detención, MacDonald confesó su participación frente a los oficiales, aunque posteriormente y durante su audiencia se declaró no culpable.

El caso llama la atención pública no sólo por la brutalidad del crimen, sino por el perfil del acusado.

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Además, se reportó que el chef habría tenido un comportamiento agresivo incuso con los policías, al momento de su arresto.

La fiscalía trabaja en recopilar las pruebas necesarias para sustentar la acusación de asesinato en primer grado. Mientras el proceso avanza, la comunidad gastronómica y el entorno universitario permanecen consternados por el contraste entre la imagen pública del chef y la brutalidad descrita en el expediente.