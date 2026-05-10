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Opinión

¿Por qué amamos las peleas de box entre famosos? Maryfer Centeno lo explica

Va más allá del entretenimiento y las razones te sorprenderán.

Mayo 10, 2026 • 
Maryfer Centeno
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Supernova Génesis 2026

Hay algo profundamente humano —y casi primitivo— en nuestra fascinación por los eventos masivos como Ring Royal o Supernova.

No se trata solo de entretenimiento: se trata de emoción colectiva, de identidad y de ese impulso interno que busca intensidad, pertenencia y catarsis.

Nos gustan porque nos hacen sentir parte de algo más grande. En un mundo donde cada vez estamos más
aislados detrás de pantallas, estos espectáculos nos devuelven la experiencia tribal: gritar, emocionarnos, tomar partido. Es el mismo principio que movía a las multitudes en los coliseos antiguos, pero con luces, narrativa moderna y producción espectacular.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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También hay un componente psicológico clave: la narrativa. Estos eventos no son solo peleas o shows, son historias vivas. Hay héroes, villanos, traiciones, redenciones. Nuestro cerebro está diseñado para engancharse con relatos, y aquí los vemos desarrollarse en tiempo real.

Nos identificamos, proyectamos emociones y, en muchos casos, liberamos tensiones propias a través de lo que ocurre en el escenario.

Además, está la adrenalina. El cuerpo no distingue del todo entre una amenaza real y una emoción intensa. Por eso, al ver enfrentamientos, caídas o momentos de riesgo, se activa nuestro sistema nervioso: sube el pulso, se libera dopamina, sentimos euforia. Es un “riesgo controlado” que nos permite experimentar intensidad sin estar en peligro.

Y no podemos ignorar el factor estético: el espectáculo. Luces, música, vestuario, cuerpos en movimiento, energía. Todo está diseñado para estimular nuestros sentidos. Es una experiencia casi hipnótica que combina deporte, teatro y cultura pop en una sola plataforma.

Finalmente, estos eventos también funcionan como válvula de escape emocional. Nos permiten sentir sin
filtros: enojo, emoción, alegría, sorpresa.

En una sociedad donde muchas veces se nos pide contenernos, estos espacios legitiman el desborde. Por eso, más allá de modas o tendencias, el éxito de eventos como Ring Royal o Supernova no es casualidad.

Responden a algo mucho más profundo: nuestra necesidad de sentir, de pertenecer y de vivir historias que nos saquen —aunque sea por un momento— de la rutina.

Ring Royale Supernova Génesis 2026
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