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Sofía Niño de Rivera debate con Consuelo Duval y Galilea Montijo: “El 10 de mayo quiero NO ser mamá”

La standupera dice que le da mucha flojera ir a los festivales del Día de las Madres en las escuelas

Mayo 09, 2026 • 
Alejandro Flores
sofia nino de rivera consuelo duval galilea montiujo.jpg

Las conductoras, comediantes y madres hablaron de su experiencia

Captura Unicable

Galilea Montijo, Consuelo Duval, Daniela Magún y Sofia Niño de Rivera compararon sus forma de ejercer la maternidad.

Descubrieron, con ayuda de especialistas, que cada generación tiene su propia forma de entender lo que significa la frase “ser buena madre”.
Galilea Montijo y Consuelo Duval, por ejemplo, están convencidas que una de sus mayores experiencias emocionales para las madres es ir al festival del 10 de mayo en la primaria.
Sofía Niño de Rivera, en cambio, lo que menos quiere es ir a un festival en el que “tengo que ver los números musicales de los hijos de otras mamás”.
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Galilea Montijo, sorprendida ante la confesión de Sofía, le explicó:

“Te estás perdiendo la mejor lloradera de tu vida”.
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¿Por qué Sofía Niño de Rivera no quiere ir a festivales del 10 de mayo?

La también conductora del programa “Hoy” explicó que, de hecho, el 2025 fue uno de sus festejos del 10 de mayo más emocionantes.

“Sabía que podía ser el último (festival escolar)”, explicó ya que, en efecto, su hijo ya está en el nivel medio superior.

Pero Sofía Niño de Rivera defendió su postura.

“Lo que yo pido el Día de las Madres es no ser mamá. Yo no lo festejo con mis hijos”.

Sofía explicó incluso que actualmente sus hijos están inscritos en escuelas donde no se organizan festivales del 10 de mayo.

“Ellos saben que nosotras no queremos”.

Galilea Montijo Sofía Niño de Rivera consuelo duval
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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