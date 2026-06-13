Elaine Haro no deja espacio para interpretaciones sobre su relación con Aldo De Nigris

Por meses, las redes sociales han alimentado una historia que para muchos parecía inevitable: un posible romance entre Elaine Haro y Aldo De Nigris. La química entre ambos, las colaboraciones profesionales y el cariño que demuestran públicamente han sido suficientes para que los seguidores continúen apostando por una relación sentimental. Sin embargo, la actriz y cantante fue contundente al aclarar qué ocurre realmente entre ellos.
Lejos de las especulaciones, Elaine asegura a TVyNovelas que la relación que mantiene con el integrante de la famosa familia De Nigris está basada en el respeto, la confianza y una amistad que se ha fortalecido desde su paso por La casa de los famosos México.
“Aldo fue a apoyarme en el concierto porque también muchas fans mías lo conocen, saben nuestra historia y creo que hicimos algo padre”, contó sobre la presencia del regiomontano en uno de los momentos más importantes de su carrera musical: el show que ofreció el pasado abril en el Auditorio BlackBerry.
Pero cuando la conversación llegó a los constantes rumores de romance, la joven artista no dejó espacio para interpretaciones. “Nuestro camino siempre nos ha llevado hacia la amistad, así que no hay nada más que eso”, afirmó. Y para quienes siguen esperando una confirmación amorosa, Elaine fue todavía más clara: “Nunca ha habido ni un beso entre nosotros”. Las especulaciones no son nuevas. Desde que coincidieron el exitoso reality show de Televisa, miles de seguidores comenzaron a notar una evidente cercanía entre ambos. A partir de entonces, cualquier fotografía, mensaje o proyecto compartido fue interpretado como una posible señal de que existía algo más que amistad.
Sin embargo, para Elaine, la realidad ha sido muy distinta. “Ya ha pasado casi un año y nos siguen vinculando. Pero qué lindo que se haya convertido en una amistad sincera, eso es muy complicado después de un reality, que las personas nos sigamos viendo”.
Aunque descarta una relación sentimental en este momento, tampoco pretende adelantarse al futuro. “No sé si en el futuro pueda haber algo más, pero agradezco su apoyo siempre en momentos especiales”.
Mientras los rumores continúan, ambos siguen coincidiendo profesionalmente. Recientemente trabajaron juntos en una micronovela, experiencia que dejó muy satisfecha a la actriz.
“Hice una micronovela con Aldo y nos fue padrísimo, la verdad es que en este debut como más oficial para él, me alegra haber estado a su lado porque como compañeros nos tenemos confianza y nos podemos ayudar”.
La artista incluso elogió las capacidades actorales del joven. “Me sorprendió cómo lo hizo, si tiene madera de actor, para ser su primera vez lo hizo increíble. Y la historia está muy padre”.
Respecto a la vida sentimental de Aldo, Elaine asegura no involucrarse en ese terreno y solo desea que sea feliz. “Yo no sé si él tenga novia, en caso de que sí, pues qué bien, me gusta que las personas que me rodean sean felices”.
Más allá de los rumores, Elaine vive una etapa particularmente intensa a nivel profesional. Uno de los proyectos que más satisfacción le ha dado recientemente fue la realización de su propio concierto como artista independiente, una apuesta que implicó asumir grandes riesgos.
“El reto más grande al que me enfrento en estos momentos es montar mi propio show como artista independiente, se puede decir que estoy iniciando en la música y arriesgarme en un recinto de tres mil personas fue un gran desafío”.
La cantante reveló que decidió apostar por sí misma y asumir personalmente gran parte de la responsabilidad financiera del espectáculo. “Yo fui la inversionista de mi concierto, son muchos gastos, mucha producción y con la venta y los patrocinadores se ganó, pero más allá de eso, ya estar arriba de un escenario es la mayor ganancia”.
Para Elaine, el éxito del proyecto no se mide únicamente en números, sino en la posibilidad de seguir construyendo una carrera musical sólida. Y aunque la música ocupa gran parte de su atención, la actuación continúa siendo una prioridad en su vida profesional.
“Estoy grabando una serie, tengo un gran papel y es un proyecto muy importante en mi carrera”.
La joven reconoce que atraviesa una etapa de gran movimiento y crecimiento. “Ha sido un año muy movido, tengo muchos sueños por cumplir”. Precisamente para alcanzar esos objetivos, ha tenido que hacer importantes sacrificios personales.
“Me ha tocado dejar de lado las fiestas, sacrificar mi vida social para enfocarme en el trabajo, en mis metas. Quisiera llevar mi carrera más a lo musical. Pero la actuación no la pienso dejar”. Otro momento que recientemente marcó su carrera fue su participación en Ring Royale, donde tuvo la oportunidad de interpretar el Himno Nacional Mexicano.
“Me fascinó haber entonado el Himno Nacional en el Ring Royale, pero definitivamente yo no me subiría al ring, creo que eso no es para mí, aunque perfectamente podría ir a una segunda edición, nunca había visto una pelea de box y quedé encantada, felicito a Poncho De Nigris, porque ha sido de los mejores eventos en años”.
A pesar de los logros que ha acumulado en los últimos años, Elaine mantiene una visión clara sobre el esfuerzo que requiere abrirse camino en el medio artístico. Cuando piensa en la niña que soñaba con triunfar, sabe exactamente qué consejo le daría. “A la Elaine del pasado le diría que siga soñando, que nos queda mucho camino por recorrer y que siga trabajando, al final la carrera es muy complicada. Pero que todo valdrá la pena, y que se sienta muy orgullosa de sí misma”.
Por ahora, mientras continúa grabando nuevos proyectos, desarrollando su faceta musical y cumpliendo metas profesionales, Elaine también sigue enfrentando preguntas sobre Aldo De Nigris. Sin embargo, su postura no ha cambiado: el cariño existe, la admiración también, pero el romance sigue siendo únicamente una historia creada por los fans.
ALDO YA CONFESÓ QUE TIENE NOVIA
En la fiesta de cumpleaños de su tío Poncho De Nigris, Aldo contó que ya tiene novia, pero no reveló su identidad, pues aseguró que ella prefiere estar alejada de los medios, decisión que él respeta.
“Es como ella quiera. Yo me dedico al medio, me da igual tener las cámaras y todo, pero siella me dice que no quiere salir, pues yo lo voy a respetar”.
Incluso su hermana Andrea, quien lo acompañaba esa noche, comentó que es “buena niña”.