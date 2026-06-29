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Tragedia por el equipo ‘Criollitos’ de Venezuela, al menos 100 NIÑOS PELOTEROS murieron en los terremotos

El presidente del equipo advierte que podrían ser más los pequeños que perdieron la vida.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Al menos 100 niños peloteros murieron en los terremotos en Venezuela.

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“Es una tragedia y un dolor tan descomunal que no va a tener remedio alguno”.

En medio de la devastación que dejaron a su paso un par de terremotos en Venezuela, de 7,2 y 7,5 de magnitud, que sacudieron la región el pasado miércoles 24 de junio, miles de pérdidas siguen provocando consternación.

Tal es el caso de un equipo de niños peloteros que formaban parte de la Corporación ‘Criollitos’ de Venezuela, y cuyos directivos han confirmado que en un balance preliminar, al menos 100 pequeños fallecieron.

Jhorny Sojo, director de la filial regional, organización que acompaña la formación de cerca de mil 200 menores de la zona calificó la situación como el escenario más doloroso en la historia de la institución.

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“Es una tragedia y un dolor tan descomunal que no va a tener remedio alguno”, dijo Sojo con profundo pesar, según recogen medios locales. Sin embargo, advirtió que debido a la magnitud de los daños, las cifras podrían aumentar en próximas horas.

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Y es que según los informes oficiales de los delegados y el cuerpo técnico señalan que, además de los 100 decesos confirmados, se mantiene la búsqueda activa de un numero indeterminado de jóvenes bajo los escombros.

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Trascendió que ante la saturación de los centros asistenciales en el litoral, las autoridades han priorizado el traslado de atletas heridos a hospitales especializados en Caracas para recibir atención urgente.

Venezuela Terremoto Muertes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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