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¿Profesor de Ciencias predijo el sismo en Venezuela? Hay un video en el que advertía: “Ya nos toca”

Poco a poco surgen historias trágicas pero también esperanzadoras de damnificados que son rescatados

Junio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
venezuela sismo prediccion.jpg

Venezuela está en estado de emergencia

Getty Images

Venezuela, dice el profesor en su ponencia ante un grupo de militares, está en el límite de dos grandes placas tectónicas.

Dos sismos casi consecutivos han provocado una tragedia en Venezuela, en donde se estima que las víctimas fatales pueden llegar a ser entre 10 mil y 100 mil personas, según estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos.
Las historias que comienzan a contar los damnificados y sobrevivientes son al mismo tiempo dramáticas y esperanzadoras.
El rescate de tres niños , un bebé y varias mascotas suceden al mismo tiempo que las familias de los muertos narran la trágica historia de quienes no han sido rescatados o que ya fueron confirmados como victimas mortales.
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¿Se predijo el sismo de Venezuela?

En medio de este mar de historias ha surgido el video de un profesor de Ciencias de la Tierra, quien un mes antes había acudido a un campo militar para dictar una conferencia sobre sismos y protección civil.
Su objetivo era, sobre todo, alertar a los cuerpos militares de la poca preparación que tiene Venezuela para atender desastres naturales como los sismos.

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Pero dentro de su exposición tenía una explicación científica y probabilística de por qué Venezuela estaba próximo a tener un sismo de gran magnitud.

“Siempre esas dos placas se desplazan lentamente y chocan, creando grandes cordilleras, archipiélagos, islas o eventos geológicos”, describe.

El profesor luego lanza la advertencia que ahora es interpretada como una predicción cumplida.

“Se dice en estudios geológicos que la falla de San Sebastián se activa cada 60 años y la última vez que se activo fue en 1967. Para el año 2026 pasaron 59 años. Esto quiere decir que ya nos toca vivir un terremoto de gran magnitud”.

Y efectivamente, este 24 de junio sucedió el desastre natural que ha afectado sobre todo a zonas cercanas a Caracas.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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