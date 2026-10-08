Mujer de 96 años se casa con joven de 18 en Quintana Roo: 78 años DE DIFERENCIA

La Estadística de Matrimonios (EMAT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró la boda con mayor diferencia de edad en México. Ocurrió en Quintana Roo, estado que concentró uno de los 35 matrimonios con mayor diferencia entre cónyuges registrados en el país durante 2025.

Fue en Othón P. Blanco donde se casaron un hombre de 18 años y una mujer de 96 años: 78 años de diferencia.

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Al tratarse de un documento se desconocen más detalles del enlace, sin embargo se filtró que después de Quintana Roo, los matrimonios con mayor diferencia de edad se registraron en:

Morelia, Michoacán: ella de 96 años y él de 19 (77 años de diferencia).

Xicoténcatl, Tamaulipas: él de 90 años y ella de 18 (72 años de diferencia).

La EMAT del INEGI se elabora con los registros administrativos que las oficialías del Registro Civil entregan cada mes al INEGI.

Recopila la edad, la escolaridad, la ocupación y el lugar de residencia de los contrayentes.

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La entidad y el municipio corresponden al lugar donde se inscribió el matrimonio, que no siempre coincide con el domicilio de la pareja.