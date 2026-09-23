¿Cuál es el verdadero estado de salud del sobrino de Karina Torres?, ¿peligra su permanencia en LCDLF?

“Encontraron una bola de de sangre que se le estaba necrosando”.

En las últimas horas, Karina Torres se ha mostrado muy afectada luego de que le informaron que su sobrino Emiliano se encuentra muy delicado de salud. Y es ‘La Licenciada’ fue llamada al confesionario y a su salida se refugió en Gema.

La habitante de ‘La Casa De Los Famosos México’ le contó a la actriz que está ocurriendo una emergencia en su familia aunque no detalló el padecimiento, dijo que el joven está inconsciente y que tiene un severo daño en el intestino y el riñón.

Al tiempo, Torres también le contó a su amiga que a su sobrino le encontraron un coágulo en el estómago.

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“Pues que tenía una semana malo, una semana malo y que tenía en el estómago… encontraron una bola de de sangre que se le estaba necrosando. Pues a lo mejor lo tienen que operar… Se está recuperando. Ya lo operaron, pero se le chin*ó el riñón y los intestinos. Está inconsciente…", relató Karina.

Luego de sus declaraciones, Gema tranquilizó a Karina y le hizo saber que si estaba inconsciente es porque a veces los doctores toman esa decisión para hacer que el cuerpo descanse.

¿Qué tiene el sobrino de Karina y Torres y cuando es su verdadero estado de salud?

Recientemente, Misael, el hermano de la creadora de contenido ofreció una entrevista y contó sobre la salud del menor de 20 años.

“Para todos que andan haciendo notas amarillistas, mi sobrino Emiliano, gracias a Dios, ahí la lleva…Pero ahora sí que por eso hay que tener mucho cuidado por si nos damos un golpe, es lo que le doy a entender a la gente, tengan cuidado de verdad porque nunca hacemos caso a esos golpes y ya después trae la consecuencia. Tiene 20 años y tiene una vida por delante, va para la semana y bendito Dios va bien, todo va marchando ahí, el de arriba y los doctores están haciendo lo que les toca”.

Al ser cuestionado sobre lo que le sucedió a Emiliano, el hermano de Karina fue determinante y respondió que será el propio joven quien de detalles de lo que se pasó cuando se recupere.

“Ese tema de lo que sucedió, ya que Emiliano se los cuente”.

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Finalmente, Misael dijo que Karina no saldrá del reality por esta situación familiar, aunque se le ha visto muy preocupada. Sin embargo, la misma influencer desveló que ella no puede hacer nada al respecto y que todo está en manos de Dios y de los médicos.