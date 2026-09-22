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Dulce María presenta a su SEGUNDA HIJA Fernanda: “ha sido un regalo muy grande para nuestra familia”

Dulce María reveló cómo vive esta nueva etapa al convertirse en mamá de dos niñas.

Septiembre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Dulce María presenta a su segunda hija, Fernanda.

Caras

“¿Cómo? Este es el último momento que somos ella y yo; a partir de aquí ya no va a volver a ser lo mismo”.

La exRBD, Dulce María, aparece en la nueva portada de la revista ‘Caras’ y presenta a su pequeña Fernanda. La bebé es su segunda hija y quien, en palabras de la cantante, “llega a completar a la familia”.

“Realmente decía que a los 40 cerraba la fábrica sí o sí. Cumplí 40 en diciembre y en julio nos enteramos que estábamos esperando una niña”, contó Dulce María.

“Fue como una mezcla de muchas emociones, porque tenía ganas de darle una hermanita o hermanito a María Paula, y volver a ser mamá. La primera vez fue en la pandemia y no vi a nadie, ni siquiera pude comprarle ropa porque todo era online”, agregó.

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Sobre cómo cambió la dinámica familiar y de ser tres pasaron a cuatro, la intérprete narró cómo fue comenzar a ver a su hija María Paula como hermana mayor.

“¿Cómo? Este es el último momento que somos ella y yo; a partir de aquí ya no va a volver a ser lo mismo”.

Dulce María desvelo también que ahora es muy feliz con sus hijas, pero vivió una pérdida.

“Desafortunadamente, fue también una etapa muy triste, que todavía no termino de asimilar, porque perdimos a un bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo. Fue horrible, muy doloroso para todos. Fue algo muy fuerte que nunca había vivido en carne propia; si acaso, lo había vivido de cerca con alguien de mi familia o con alguna amiga, pero nunca me había pasado a mí. Es algo durísimo”.

La cantante admite que sintió que “todo se detenía otra vez”. Y que fue muy duro tratar de entender qué quería Dios o “hacia dónde tenía que ir mi vida”. Luego, destapó que “me tomó unos meses procesarlo. En mi cabeza pensé ‘bueno, ya no voy a ser mamá, ni ahorita ni nunca’”, pero todo de alineó y llegó Fernanda.

“Poco a poco, con el paso de los meses y con terapia, empecé a pensar: ‘Me voy a dedicar otra vez a mi carrera’. Y regresé a la música, que siempre ha sido un refugio para mí, algo muy noble donde puedo escribir y soltar cosas. Saqué un sencillo que se llamaba ‘Jaula de oro’ y todo empezó a ir muy bien. En junio hice un junket padrísimo y, en julio, nos fuimos de viaje sin saber que sería nuestro último viaje siendo tres.
“Fuimos Paco, María Paula y yo a Austin, en un road trip padrísimo, y de repente me empecé a sentir fatal, muy, muy mal. Decía: ‘¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¡No sé!’. Total, regresamos a México y me hice una prueba de embarazo: salí positiva”.
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Finalmente, Dulce María advirtió que ante la decisión de retomar su carrera, la vida le planteaba otra vez la oportunidad de un bebé. “Fue un momento de muchas emociones, pero también de asimilarlo y decirme: ‘Está bien, va a estar todo bien’”.

dulce maría hija
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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