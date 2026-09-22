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Famosos

Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse

La cantante Joy Huerta se mostró conmovida y confirmó que ella NO quiere callarse.

Septiembre 22, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Joy Huerta

Octavio Lazcano

Después de que Jesse anunciara su decisión de dedicarse a su familia, Joy Huerta anunció que ella sí continuará con el proyecto de Jesse & Joy, por lo que se presentará el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

“Jesse & Joy no soy yo, somos todos son más de 20 años de trabajo, somos una familia; continuar, no quiere decir que estoy borrando a mi hermano, sino honrando a mi público y la gente que trabaja conmigo.

“Continuar quiere decir que estamos honrando lo que hemos construido juntos”, dijo la cantante conmovida hasta el llanto.

En conferencia de prensa, anunció que ella sí continuará con la gira de conciertos que tenían previstos, y aunque le da absoluto miedo de presentarse en esta nueva forma, su objetivo es honrar su historia y su conexión con el público, que los ha mantenido vigentes por más de dos décadas.

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Joy Huerta seguirá con Jesse & Joy

Octavio Lazcano

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Joy Huerta seguirá con Jesse & Joy

Octavio Lazcano

Joy huerta emitió un comunicado

“No puedo volver a callar mi voz. Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía. Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”.

“Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027", escribió.

“No sé exactamente cómo se verá lo que viene”, anoto Joy. “Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes”.

Jesse Huerta Jesse y Joy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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