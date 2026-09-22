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¿Mariana Treviño CACHETEÓ a vestuarista de ‘Mentiras All Stars’? Dicen que por eso no estará en el Auditorio

Mariana Treviño habría protagonizado fuerte pelea con una mujer dedicada al vestuario del elenco de la puesta en escena.

Septiembre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Marian Treviño habría peleado con una vestuarista en ‘Mentiras All Stars’.

Mentiras/Amazon Prime

“Se empezaron a gritar y se fueron a los golpes”.

Mariana Treviño no será parte de la próxima función de ‘Mentiras All Stars’, programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Y es que luego de una serie de problemas técnicos y comentarios de la actriz durante la gira comenzaron los rumores sobre tensiones dentro del equipo.

La ausencia de Treviño se oficializó a través de la publicidad que anuncia que la nueva función reunirá a Belinda y Danna, además de Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro, pero sin Mariana Treviño.

En tanto, la producción no explicó los motivos oficiales de su salida de esta fecha.

TE RECOMENDAMOS: Mariana Treviño y el pleito que tuvo en Mentiras el musical: ‘Se fueron a los golpes; público escuchó gritos’

Quien difundió los presuntos motivos de la ausencia de Mariana es el periodista Jorge Carbajal, quien atribuyó la ausencia a una terrible pelea que se habría suscitado detrás del escenario y donde Mariana le habría dado cachetadas a una vestuarista por un desacuerdo tras bambalinas.

Días antes de saber que la actriz no estaría presente en el Auditorio Nacional, se presentaron (el 19 de septiembre) en el YouTube Theater de Inglewood, California,y ahí, un micrófono presuntamente abierto permitió escuchar a Mariana decir “es un desmadre”.

Los dichos de la intérprete habrían ocurrido tras fallas técnicas reportadas en cuentas de X: problemas con elevadores en el escenario, audio, micrófonos abiertos y la “zapatilla” usada por Belinda presento inconvenientes. Un video mostró a la cantante resolviendo en el escenario la falla de un elevador.

Al tiempo, el público se dio cuenta de que el elenco sacó adelante la función sin detenerla. De acuerdo a Carbajal, la supuesta pelea que involucra a Mariana ocurrió cuando requería un cambio de vestuario y al no ponerse de acuerdo con la encargada de la ropa, hubo un fuerte reclamo.

La discusión habría escalado hasta los golpes según Carbajal, quien aseguró que los de la primera fila habrían presenciado cómo Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista. Tras el altercado, la actriz salió “como si nada” al escenario.

Según la versión del comunicador, al término de la función, la producción tomó la decisión de que la actriz no estuviera en la presentación del 8 de noviembre. Luego, indicó que se desconoce si Mariana estará fuera del proyecto o sólo es un “castigo”.

Mariana Treviño ya se había peleado a golpes tras bambalinas

En 2025, el director José Manuel López Velarde reveló que la actriz se peleó a golpes con su entonces compañera Natalia Sosa. A Treviño, en su papel de ‘Lupita’ se le subía la falda en escena y dejaba al descubierto su ropa interior; esto era suficiente para que Natalia considerara que su compañera buscaba “robarle foco”.

“Hubo una función en la que se empezaron a gritar y se fueron a los golpes y las tuvieron que detener”, relató López Velarde. El altercado escaló al grado de que el público alcanzó a escuchar los gritos desde sus butacas, y los técnicos tuvieron que intervenir para separar a las actrices.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Natalia Sosa tras ventilarse pleito con Mariana Treviño en ‘Mentiras': “Efectivamente no me hablo con ella”

La producción intentó resolver el problema del vestuario con métodos como pegamento y licra especial, sin éxito. Ni Treviño ni Sosa han hecho declaraciones públicas sobre ese episodio hasta el momento.

mariana treviño Mentiras el musical Natalia Sosa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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