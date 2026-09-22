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‘La Bebeshita’ confiesa que SE BESÓ con Pablo Montero antes de entrar a ‘La Granja VIP’

‘La Bebeshita’ les contó a los granjeros cómo se conocieron, cómo estuvieron los besos y hasta la invitación a subir a su cuarto de hotel tras un concierto.

Septiembre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘La Bebeshita’ reveló que en el pasado salió con Pablo Montero, pero la relación no prosperó.

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“Esa productora me dijo: ‘Tengo un amigo que quiere salir contigo’”.

Ahora que Pablo Montero se convirtió en el granjero número 20 en el reality ‘La Granja VIP’, se reencontró con ‘La Bebeshita’, quien confeso que había sostenido un amorío con el cantante antes de su ingreso al programa de televisión.

Fue durante una charla con ‘Kunno’, Azalia y Pascal, que Daniela Alexis, nombre real de la famosa, que platicó que hace algunos años tuvo una cita con Montero después de que una productora los presentara.

Según la creadora de contenido, se conocieron aproximadamente ocho años atrás, cuando le dijeron que había alguien interesado en salir con ella.

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“Esa productora me dijo: ‘Tengo un amigo que quiere salir contigo’”, recordó la influencer.

Luego, en el cumpleaños de la mencionada productora, se conocieron Pablo y ‘La Bebeshita’ y ahí él la invitó a comer y también a uno de sus conciertos. Y aunque salieron y hubo acercamiento entre ambos, ña relación no prosperó.

“Nos besamos, pero no pasó nada. No es mi tipo”, confesó ‘La Bebeshita’ frente a sus compañeros.

Daniela también dijo que los motivos por los que perdió el interés fueron las formas en las que se acercó a ella. Según contó, le gusta conquistar y sentirse atraída de manera gradual, por lo que cuando algún hombre muestra demasiado interés, su atracción disminuye.

Sobre los besos con Montero, ‘La Bebeshita’ dijo que tampoco tuvo una buena impresión pues “estaba muy pedido”. Y del concierto, Pablo invitó a Daniela y le dijo que podía llevar a una amiga. Incluso le ofreció subir a su cuarto de hotel, sin embargo la influencer lo rechazó.

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Ahora que ambos forman parte de ‘La Granja VIP’, queda por ver cómo será su convivencia y si aquel encuentro del pasado será nuevamente tema de conversación dentro del reality.

La Bebeshita Pablo Montero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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