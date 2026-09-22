‘Olga Sana’ da a conocer que tras 11 años LIBRE DE CÁNCER, le encontraron una bolita en su otro seno

“Voy a seguir haciendo lo que amo, como lo he hecho siempre”.

A través de sus redes sociales, la comediante Bettyna Salazar, mejor conocida como ‘Olga Sana’, emitió un comunicado de prensa para anunciar que los médicos le detectaron una “bolita en el seno izquierdo”.

Y aunque nada está confirmado, “prefiero que esta información venga de mí”.

“Por ahora no sabemos el resultado y quiero ser muy clara con esto: todavía no hay un diagnóstico. Estamos esperando y, en cuanto tengamos información definitiva, seré yo misma quien se los haga saber.

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“Hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante. Sé que esta noticia puede preocuparlos, pero también sé que tengo muchísimo amor, mucha fe y una enorme cantidad de personas que me acompañan”, se puede leer en el comunicado de la humorista.

La colaboradora de ‘Cuéntamelo, ya!’ explicó que se realizará una biopsia para saber exactamente de qué se trata.

Al tiempo, ‘Olga Sana’ les pidió a sus seguidores que “estén tranquilos” y advirtió que seguirá trabajando y cumpliendo con sus compromisos programados.

“Voy a seguir haciendo lo que amo, como lo he hecho siempre”, compartió.

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Finalmente, desveló que “ahora toca esperar, confiar y dejar que los médicos hagan su trabajo”, y advirtió que en cuanto tenga los resultados de sus estudios los dará a conocer.