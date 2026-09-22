Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

‘Olga Sana’ da a conocer que tras 11 años LIBRE DE CÁNCER, le encontraron una bolita en su otro seno

‘Olga Sana’ reveló que aunque no tiene un diagnóstico definitivo se realizará una biopsia, por lo que pide oraciones, buenas vibras y buenos deseos.

Septiembre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Olga-Sana.jpg

Bettyna Salazar sobrevivió al cáncer de mama HACE 11 AÑOS y ahora “me encontraron una bolita en el seno”.

Getty Images

“Voy a seguir haciendo lo que amo, como lo he hecho siempre”.

A través de sus redes sociales, la comediante Bettyna Salazar, mejor conocida como ‘Olga Sana’, emitió un comunicado de prensa para anunciar que los médicos le detectaron una “bolita en el seno izquierdo”.

Y aunque nada está confirmado, “prefiero que esta información venga de mí”.

“Por ahora no sabemos el resultado y quiero ser muy clara con esto: todavía no hay un diagnóstico. Estamos esperando y, en cuanto tengamos información definitiva, seré yo misma quien se los haga saber.

TE RECOMENDAMOS: Bettina Salazar reveló una nueva tragedia en su vida tras superar el cáncer: ¡tiene problemas para moverse!

“Hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante. Sé que esta noticia puede preocuparlos, pero también sé que tengo muchísimo amor, mucha fe y una enorme cantidad de personas que me acompañan”, se puede leer en el comunicado de la humorista.

La colaboradora de ‘Cuéntamelo, ya!’ explicó que se realizará una biopsia para saber exactamente de qué se trata.

Al tiempo, ‘Olga Sana’ les pidió a sus seguidores que “estén tranquilos” y advirtió que seguirá trabajando y cumpliendo con sus compromisos programados.

“Voy a seguir haciendo lo que amo, como lo he hecho siempre”, compartió.
Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: Marta Guzmán tras superar el cáncer de mama: “Ya no quiero perder el tiempo”

Finalmente, desveló que “ahora toca esperar, confiar y dejar que los médicos hagan su trabajo”, y advirtió que en cuanto tenga los resultados de sus estudios los dará a conocer.

“Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo enorme y, por favor, mándenme muchas buenas vibras”, concluyó.

Bettina Salazar Cáncer De Mama
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona dice que Cruz Martínez MERECE LLEVAR a Melenie al altar el día de su boda
Septiembre 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzman.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán aparece caminando y anuncia DEMANDA a médico que quiso atender su luxación “sin placas”
Septiembre 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
marianaochoa-finalista-casa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa es la primera finalista de La Casa de los Famosos México y divide opiniones
Septiembre 21, 2026
 · 
MrPepe Rivero
memoschutz-patea.jpg
Famosos
Exhiben la “moral selectiva” de Memo Schutz con VIDEO donde ‘pateó’ en ‘broma’ a Mariana Ochoa
Septiembre 21, 2026
 · 
MrPepe Rivero
saborati.jpg
Telenovelas
¿De qué trata “Sabor a ti”, la nueva telenovela de Lucero Suárez con Eva Cedeño y Mario Morán?
Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan la historia en la que una fórmula secreta, viejas rencillas y una pasión inesperada desatarán celos, intrigas y una lucha por descubrir la verdad.
Septiembre 21, 2026
 · 
Nayib Canaán
Imelda-Tuñon.jpg
Famosos
Aparece SUPUESTO FANTASMA en plena entrevista a Imelda Tuñón; ¿era el espíritu de Julián Figueroa?
Imelda Tuñón dio una entrevista y en una ventana de fondo apareció la supuesta imagen del fallecido cantante.
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Goyri.jpg
Famosos
Sergio Goyri ARREMETE CONTRA Julio Preciado por pleito de hace 30 años… “¡quiero darle dos o tres cachetadas!”
Sergio Goyri relató el momento en el que Juan Gabriel lo invitó a cantar y Julio Preciado destapó que el mismo actor hizo todo para que ‘El Divo de Juárez’ lo subiera al escenario.
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vera-Cruz.jpg
Famosos
Arrestan a exparticipante de ‘La Más Draga’ en Texas; fue PRIVADA DE SU LIBERTAD por autoridades
‘Vera Cruz’, una de las exparticipantes del reality ‘La Más Draga’ tuvo problemas legales con las autoridades.
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez