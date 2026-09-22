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Luz Blanchet enfrenta PREOCUPACIÓN por su hija y su condición neurológica: “no es autosuficiente”

Luz Blanchet rompió el silencio y habló del derrame cerebral que provocó en su hija una condición especial hace 19 años.

Septiembre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Luz Blanchet cuenta que una de sus hijas vive con una condición neurológica.

YouTube/Instagram

“No sé qué va a ser de mi hija cuando yo no esté, pero si me clavo pensando eso no me pararía de la cama”.

La presentadora de televisión, Luz Blanchet no podía con sus deseos de ser madre hasta que en 2007 logró quedar embarazada y de trillizos. Desde entonces ha sido la mujer más feliz, según sus palabras, aún con las pruebas que la maternidad le tenía reservadas.

Y es que los bebés de Luz, Aitana, Lorea y Lander, nacieron prematuros, a los 5 meses, tras haber sido concebidos mediante procesos de reproducción asistida y tras una larga lucha contra la infertilidad.

Ante el nacimiento antes de tiempo, Aitana sufrió un derrame cerebral que derivó en una condición neurológica. Ahora con 19 años, la conductora de televisión rompió el silencio y relató cómo recibió la noticia ente las cámaras de ‘Sale el Sol’.

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“No estoy muy acostumbrada a contarlo… me lo dijo el doctor cuando llevábamos ahí como unas dos semanas… como en las pelis se me puso negro el cuarto y yo sentía que todo daba vueltas y yo decía: ‘Qué hago con esto?, ¿qué hago con esta información?, ¿cómo lo manejo?’. Y pues a echarle ganas”, mencionó.

La expresentadora de ‘Con Sello de Mujer’ asegura que buscaba respuestas y se sentía culpable por lo que enfrentaba su hija, de ahora 19 años.

“Cargamos con muchas culpas porque nunca sabes si lo hiciste bien, si no, si me tenía que haber cuidado más en el embarazo, pero nadie me dijo que no me estaba cuidando, pero sí me cuidé. Pero de todos modos te queda la duda de ‘tenía que tomar más agua, tenía que estar más sentada, tenía que haber comido más jitomate’”.

Por lo que reflexionó en su trabajo como mamá de una niña con una condición neurológica y en la labor de otras madres con hijos que enfrentan algún trastorno o enfermedad.

“Hay que dejar de usar el lenguaje de verlo como un castigo, como una mala noticia. Imagínate que el peque oye eso y dice ‘ahora resulta que cuando nací fui una mala noticia’ y no es así. Tarde o temprano te cae el veinte de que sí son bendiciones”, aseguró.

También enfatizó en que su hija requiere acompañamiento continuo, hecho que la preocupa.

“No es autosuficiente y pues es lo que uno quisiera que sucediera. Un día a la vez porque es una preocupación 24/7. No sé qué va a ser de mi hija cuando yo no esté, pero si me clavo pensando eso no me pararía de la cama. No lo tengo resuelto. Es complicado sacarlos adelante, y ¿qué va a ser de ellos cuando ya no estés? Eso es lo que más preocupa”, indicó.
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Finalmente, envió un mensaje al público y pidió que las personas se preparen más antes de salir a la sociedad y discriminar a otros.

“Buscar más empatía de la gente, aprenderles a hablar como lo que merecen ni con lástima ni tampoco demasiada sobreprotección. Nos falta mucha educación, sobre todo en el trato, ya deja tú oportunidades laborales, oportunidades de estudio, empezar por tratarlos de manera equitativa. No salir a la calle y estar esperando la mirada de lástima o el querer esquivar verlos”, concluyó.

Luz Blanchet derrame cerebral hijos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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