Juan Gabriel aparece en el papel de una quesadilla, asegura tiktokera… ¡con todo y su traje de Bellas Artes!

“No era cualquier Juan Gabriel, no Juan Gabriel de grande, era Juan Gabriel de joven”.

Una usuaria en TikTok se hizo viral rápidamente luego de difundir dos videos en los que supuestamente aparece Juan Gabriel en el papel de estraza donde le sirvieron su quesadilla en un establecimiento.

La mujer relató que acudió a un local “cerca de mi casa y cuando me entregaron mi quesadilla (...) me agaché, y cuando iba a dar la primer mordida, veo el papel y fue inmediato, le iba a morder e inmediatamente miré una persona en el papel de mi quesadilla”.

Su asombro al ver aparentemente al ‘Divo de Juárez’ la hizo creer que se trataba de una broma de las vendedoras de antojitos.

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“Luego volteó a mi alrededor y veo a las taqueras así como diciendo ‘lo hicieron adrede’, pero nadie me estaba viendo. Entonces, me quedé así. Y luego quité el taco para ver si se seguía viendo y sí se seguía viendo”.

Contrariada por lo que estaba viendo, en lugar de seguir comiendo su taco, comenzó a tomar fotos y videos de su supuesto descubrimiento.

“Entonces, le tomé foto y luego video y así. Y mi esposo voltea así como ‘qué tanto esperas para comer’ y ya hasta que le dije: ‘Mira, ¿qué ves aquí?’. No le dije ni dónde ni nada, y volteó y también su impresión fue de ‘no manches’. Y ya me dice mi hijo ‘a ver, a ver’. Y ya le enseñé y me dijo: ‘Oh, no manches’.

La mujer no dudó en que la silueta era de Juan Gabriel de joven.

Milagro. En una quesadilla de tinga se apareció en el papel para absorber la grasa, la imagen del gran DIVO de Juárez: JUAN GABRIEL.



Señales que nos hacen sentir de nuevo su legado. pic.twitter.com/WKhYKNI4A1 — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) September 3, 2026

“Van a decir que soy bien exagerada, pero nunca me había pasado algo así, y es que no fue cualquier persona, cualquier silueta, era Juan Gabriel, o sea, lit, Juan Gabriel ahí en mi taco. Fue bien loco”, dijo.

Incluso, el clip lo compartió con su familia y sus compañeros, quienes le confirmaron que la figura era la del compositor mexicano fallecido el 28 de agosto en Santa Mónica, California.

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Finalmente, la usuaria dijo que la imagen alude a su presentación en Bellas Artes.

“Se ve la silueta, se ve su hombro, se ve como si trajera una camisa de botones blanca, hasta se ve como si trajera un moñito”.

Cabe destacar que este caso podría entrar en lo que se denomina pareidolia, un fenómeno psicológico que permite a las personas ver caras, siluetas o figuras humanas en superficies o áreas.