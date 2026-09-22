Paola Rojas confiesa que Aleks Syntek le llamó para OFRECERLE DISCULPAS: “de corazón, lo perdoné”

“Yo pedí respeto, pero también lo que promuevo es justamente respeto”.

El día de ayer, se desató una tormenta luego de que en cadena nacional Paola Rojas le exigiera a Aleks Synkek: “conmigo no te metas”, pues el músico la mencionó en una de sus transmisiones y en donde nada tenía que ver.

Y es que entre sus reclamos, señalamientos, desfogues y “locuras”, Syntek habló de un episodio más que complejo y desafortunado en la vida de Rojas.

“Los niños héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español, Zague la tiene bien grande, Aleks Syntek está loco, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, ‘El Chicharito’ está loco, México está loco, ‘El Chavo del Ocho’ está loco”, dijo Aleks, responsabilizando a la periodista.

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Por ello, Paola no tardó en exigirle respeto al también productor musical.

“Lamentó mucho por lo que está pasando Aleks Syntek, de quien lamento, de verdad lamento que haya decidido hacer, lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación. Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia”, expresó Rojas.

Al tiempo y con una evidente molestia, Paola le mandó un contundente mensaje a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del músico.

“Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia. Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así por favor”.

Aleks Syntek le ofrece disculpas a Paola Rojas

El día de hoy, la presentadora de noticias también retomó el tema, pero para revelar que Syntek la había buscado y había admitido su error, esto no sin antes agradecer a sus seguidores, quienes la volvieron a cobijar en medio de la polémica.

“Pues, de entrada agradecer todo el cariño y todo el apoyo que me han expresado; decirles que, por favor, no por defenderme ataquen a nadie. Yo pedí respeto, pero también lo que promuevo es justamente respeto”.

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. @alekssyntek_ofi me buscó y me ofreció una disculpa. Yo lo perdoné de corazón y le di vuelta a la página. pic.twitter.com/HVAbnVcDVH — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 22, 2026

Y agregó que “Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también, de corazón, lo perdoné. Y doy el tema por concluido. Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse. Y se acabó, le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek”, concluyó.