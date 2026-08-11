Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Muere a los 17 años la influencer Sofía Murillo junto a su madre y abuela en un accidente aéreo

La chica estaba de vacaciones con su familia y sólo querían sobrevolar al Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Agosto 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Influencer-Brasil.jpg

Pierde la vida la influencer colombiana Sofía Murillo en sus vacaciones por Brasil.

Instagram

“Aterrizaje forzoso”.

La reconocida influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, perdió la vida junto a su madre Wendy Manrique, de 37, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, mientras estaban de vacaciones en Brasil.

La prensa local recoge que las mujeres subieron a un helicóptero para sobrevolar la estatua del Cristo Redentor ubicada en Río de Janeiro, en Brasil. Desafortunadamente, las tres perdieron la vida, al igual que el piloto, Alessandro Rocha.

El tío de la creadora de contenido dio a conocer que habían reservado un paseo panorámico de 20 minutos para observar desde el aire la gran escultura del Cristo.

TE RECOMENDAMOS: Ya se sabe quién planeó el feminicidio de Valeria Márquez: “LA HABÍA AMENAZADO en varias ocasiones”

Tanto Sofía como su madre y abuela emprendieron el primer vuelo, cerca de las 11 de la mañana, mientras otros familiares permanecieron en el hangar a la espera del siguiente recorrido.

Tras varios minutos, la aeronave se estrelló en la Selva de Tijuca, cerca de Vista Chinesa, y se incendió. Al tiempo que el Departamento de Bomberos acudió para realizar labores de rescate, mismas que se dificultaron por la ubicación del accidente.

Se desconocen las causas del siniestro, sin embargo, Víctor Manrique, el tío de Sofía destapó que escucharon a un empleado mencionar que se había producido un “aterrizaje forzoso”.

Hasta ahora se sabe que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes de Brasil y la Policía de Río de Janeiro averiguan lo que pasó aunque pudieron recuperar una cámara que grababa al interior.

Más noticias virales
biologa muere 28 años.jpg
Viral
Influencer mexicana muere a los 28 años tras dejar un mensaje misterioso; hacía videos de biología
Fue una divulgadora científica que llegó a ser viral con mucho de su contenido
Agosto 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Viral
Detienen a dos hombres por FRAUDE EN EL EXAMEN de ingreso a la UNAM; se hicieron pasar por estudiantes
Agosto 26, 2026
Viral
Le diagnostican cáncer, le quitan útero, ovarios y trompas… luego descubren que era biopsia DE OTRA MUJER
Agosto 25, 2026
Viral
A famoso conductor de TV le explota olla express Y SE QUEMA mientras hacía una mención de venta
Agosto 24, 2026
Viral
Joven DISCUTE CON SUS PADRES e intenta suicidarse, ellos buscan evitarlo y todos terminan perdiendo la vida
Agosto 24, 2026
Infiel.jpg
Viral
Mujer pierde a su esposo en el terremoto de Colombia y descubre que tenía OTRA FAMILIA
Agosto 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Embarazo.jpg
Viral
¡Otra niña embarazada! Detectan a menor de 12 años CON 8 MESES de gestación en Coahuila
Agosto 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maestro-Guanajuato.jpg
Viral
Separan a profesor de Guanajuato tras FILTRARSE VIDEOS de actos erót1c0s con alumnos
Agosto 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Tiktokers descubren CUERPO SIN VIDA en el mismo hotel donde hallaron a Debanhi Escobar muerta

Finalmente se sabe, según la Agencia Nacional de Aviación Civil, que el helicóptero contaba con certificado, estaba autorizado para realizar vuelos turísticos, tenía sus permisos y mantenimiento al corriente; también el piloto contaba con la licencia vigente.

Influencer Muerte Brasil
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Madre-62.jpg
Viral
Una mujer se convirtió en madre POR PRIMERA VEZ a los 62 años: “amigos y familia no me creían”
Agosto 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
casafamosos-carritos-costo.jpg
Viral
¿Cuánto cuesta enviar un CARRITO afuera de La Casa de los Famosos México?
Agosto 28, 2026
 · 
MrPepe Rivero
dolly-parton--muerte.jpg
Hollywood
Dolly Parton murió a los 80 años: ¿Qué le pasó a la legendaria cantante, actriz y compositora?
Agosto 25, 2026
 · 
TVyNovelas
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
El capo colombiano la buscó en su camerino y se topó con la madre de Lucía, quien detuvo que el criminal obligara a su hija a que pasara algo entre ellos.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
El actor comparte con quién se sintió siempre protegido en La Casa de los Famosos México. “Yo elegí ser auténtico”
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
La exOV7 contó que sostuvo una relación con él y ya tenían planes de boda.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
El icono del teatro musical habló con franqueza sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez