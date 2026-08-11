Muere a los 17 años la influencer Sofía Murillo junto a su madre y abuela en un accidente aéreo

“Aterrizaje forzoso”.

La reconocida influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, perdió la vida junto a su madre Wendy Manrique, de 37, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, mientras estaban de vacaciones en Brasil.

La prensa local recoge que las mujeres subieron a un helicóptero para sobrevolar la estatua del Cristo Redentor ubicada en Río de Janeiro, en Brasil. Desafortunadamente, las tres perdieron la vida, al igual que el piloto, Alessandro Rocha.

El tío de la creadora de contenido dio a conocer que habían reservado un paseo panorámico de 20 minutos para observar desde el aire la gran escultura del Cristo.

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Tanto Sofía como su madre y abuela emprendieron el primer vuelo, cerca de las 11 de la mañana, mientras otros familiares permanecieron en el hangar a la espera del siguiente recorrido.

Tras varios minutos, la aeronave se estrelló en la Selva de Tijuca, cerca de Vista Chinesa, y se incendió. Al tiempo que el Departamento de Bomberos acudió para realizar labores de rescate, mismas que se dificultaron por la ubicación del accidente.

Se desconocen las causas del siniestro, sin embargo, Víctor Manrique, el tío de Sofía destapó que escucharon a un empleado mencionar que se había producido un “aterrizaje forzoso”.

Hasta ahora se sabe que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes de Brasil y la Policía de Río de Janeiro averiguan lo que pasó aunque pudieron recuperar una cámara que grababa al interior.

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Finalmente se sabe, según la Agencia Nacional de Aviación Civil, que el helicóptero contaba con certificado, estaba autorizado para realizar vuelos turísticos, tenía sus permisos y mantenimiento al corriente; también el piloto contaba con la licencia vigente.