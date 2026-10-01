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SÉPTIMO FINALISTA de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién se quedó a un paso de la final?

Galilea Montijo anunció al habitante que irremediablemente termina su paso por la competencia.

Septiembre 30, 2026 • 
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Finalistas de La Casa de los Famosos México

ViX

Por la puerta grande, un habitante salió de La Casa de los Famosos México a solo cuatro días de la gran final. Se trató del séptimo lugar de la competencia.

Durante la gala del miércoles 30 de septiembre, Galilea Montijo anunció al finalista que se consagró séptimo finalista luego de más de 60 días de convivencia y competencia. EL SÉPTIMO FINALISTA FUE: ERNESTO LAGUARDIA

Tras 24 horas de visita de seres queridos, y luego del concierto privado de Alejandra Guzmán, los habitantes tuvieron que vivir emociones fuertes en la sala de finalistas.

¿Quiénes siguen en la competencia?

El primer finalista en volver a La Casa, fue Ese Pérez, seguido de Mariana Ochoa.

Memo Schutz fue el tercer habitante en ser anunciado por Galilea Montijo para volver a La Casa de los Famosos México. Le siguió Yahir y por último Gema Garoa.

¿Dónde se vota para los finalistas?

VOTA AQUÍ ... Durante las pregalas, galas y postgalas, las votaciones están activas. El jueves se hace una pausa y sale el sexto finalista.

El domingo 4 de octubre es la gran final, donde conoceremos a los cinco primeros lugares. ¿Quién Ganará? Vota por Karina Torres, Mariana Ochoa, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa o Memo Schutz.

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