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Modelo y estrella de reality show da a luz en prisión tras ser acusada de DECAPITAR a su novio

La modelo cometió un crimen “altamente perturbador” por el que permanece tras las rejas.

Marzo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tamika-Chesser.jpg

La modelo Tamika Chesser, en prisión tras decapitar a su expareja, se convirtió en madre.

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Lo que comenzó como el inicio de una trayectoria bajo los reflectores de televisión y el modelaje internacional terminó en uno de los crímenes más perturbadores de la historia.

Y es que una hermosa estrella, recordada por su paso por el reality ‘Beauty and the Geek’ (La bella y el nerd), ha acaparado los titulares, pero en esta ocasión porque se volvió madre mientras permanece bajo custodia policial.

Se trata de la australiana Tamika Chesser, quien se volvió madre en la cárcel. La modelo se encontraba embarazada al momento de su arresto en junio de 2025.

Aunque la identidad del padre no fue revelada, trascendió que el alumbramiento ocurrió en un escenario inusual, no en una celda común sino en un centro de salud mental a las afueras de Adelaida.

Desde su arresto, el estado psicológico de Tamika ha sido blanco del proceso, pues las autoridades la hallaron en un estado descrito como catatónico, lo que ha postergado su comparecencia formal ante la justicia mientras expertos evalúan si es procesable por los cargos que se le imputan.

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La crónica del horror

Fue el 19 de junio de 2025 cuando la policía de Port Lincoln acudió a atender un reporte de incendio en el departamento que la modelo compartía con su pareja, Julian Story.

Los servicios de emergencia acudieron para sofocar las llamas, sin embargo se toparon con un aterradora escena: el cuerpo de Julian había sido desmembrado y decapitado.

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Según medios locales, la brutalidad del ataque fue tal que las autoridades pasaron semanas buscando la cabeza de la víctima, la cual fue localizada tiempo después en circunstancias calificadas como “altamente perturbadoras”.

El acto de violencia inenarrable contrastó con el pasado glamoroso de la atacante, pues antes de protagonizar los actos violentos, Tamika era un rostro familiar en el entretenimiento australiano.

En 2010, Chesser saltó a la fama en la versión local de ‘Beauty and the Geek’ donde proyectaba una imagen de ingenuidad y carisma. Posteriormente, aprovecho su popularidad posando en revistas como Playboy y Ralph.

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En tanto, mientras el proceso judicial en su contra avanza, se espera que las evaluaciones psiquiátricas determinen si la modelo actuó bajo un brote psicótico o si hubo premeditación en el desmembramiento de su expareja.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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