Alumno de 15 años MATA a dos maestras en la preparatoria Makárenko de Michoacán: así va el caso

“Justo al momento de entrar a la institución desenfunda el arma de esta funda de guitarra y así entra a la institución, va en ataque directo”.

Un adolescente de 15 años asesinó con un arma de fuego a dos trabajadoras de una escuela privada de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacan, según informaron las autoridades.

El estudiante de la preparatoria Makárenko habría utilizado un arma de alto poder, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública.

Fue a través de su cuenta de X, que la institución indicó que el lugar donde estaban las dos mujeres sin vida con varios impactos de bala encontraron “un fusil calibre 5.56 con un cargador”, y que el presunto responsable fue detenido.

Otra fuente de gobierno explicó que “las víctimas son una maestra y otra persona del área administrativa”. Luego, la Fiscalía emitió un comunicado en el que manifestó que “las víctimas fueron identificadas como María del Rosario S, y Tatiana B, de 36 y 37 años, respectivamente.

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¿Cómo ocurrió el ataque?

“En las cámaras de seguimiento alrededor de la escuela, va con una bolsa, con una funda de guitarra, se presume que llevaba esta arma larga de calibre R-15 como se le conoce, y justo al momento de entrar a la institución desenfunda el arma de esta funda de guitarra y así entra a la institución, va en ataque directo”, indicó el fiscal de Michoacan, Carlos Torres Piña.

Añadió que no existe registro de que el arma pertenezca a alguna autoridad de seguridad y que el calibre es usado por policías municipales o estatales, no por fuerzas federales, por lo que habría entrado al país de manera ilegal.

En la investigación también buscan el celular del adolescente, pues 9 horas antes de cometer el asesinato dio avisos contundentes de que cometería el crimen.

Trascendió que es originario de Tijuana.

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Otra de las revelaciones del fiscal es que “el padrastro pertenece a una corporación federal de seguridad, señala que de la Marina… no ha participado mucho, sólo ha manifestado que está en la disposición de colaborar, pero ha sido más la mamá la que ha estado acompañando… Debe haber un papá biológico que aún no hemos contactado, y no nos han proporcionado sus datos personales”, concluyó.