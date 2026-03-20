Hallan sin vida a niño de 2 años EN UN COSTAL en pleno desierto; habría sido atacado por animales

“Yo creo que es de las cosas más horrendas que puede ver cualquier persona”.

Las autoridades detuvieron a los padres del menor de dos años que fue hallado sin vida en un terreno del desierto sobre la carretera Casas Grandes, a la salida de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El niño fue localizado envuelto en un costal y una cobija, con signos de haber sido atacado por animales, un hecho atroz que generó conmoción.

Tras el hallazgo, expertos reconstruyeron la escena para intentar dar con el paradero de la familia e investigar el delito, pues determinaron que el menor perdió la vida a causa de un hematoma subdural y traumatismo craneoencefálico.

TE RECOMENDAMOS: Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO

Detienen a los padres del bebé hallado sin vida en el desierto



Tras el hallazgo del pequeño de 2 años en un costal sobre la carretera a Casas Grandes, autoridades de Chihuahua capturaron a los padres, quienes se escondían en distintos domicilios de Ciudad Juárez.



El caso dio un… pic.twitter.com/AJNJoRRwsj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Fue una llamada al 911 la que alertó a la Secretaría de Seguridad sobre el hallazgo de una bolsa con restos humanos abandonada.

“Yo creo que es de las cosas más horrendas que puede ver cualquier persona”, dijo el titular de Seguridad Gilberto Loya Chávez junto al fiscal del estado en una rueda de prensa de seguridad en Chihuahua.

El caso tomó un inesperado giro luego de la difusión de la fotografía del pequeño para lograr su identificación y que fuera la abuela quien acudió a reclamar el cuerpo. Sin embargo, al solicitar la presencia de los padres, no pudo proporcionar información sobre su paradero. Esto encendió las alertas de las autoridades.

La madre viajó con los restos en el transporte público

Poco a poco se han desvelado más detalles del atroz crimen que vivió el menor. Ahora se sabe que la madre viajó en el transporte público con el cuerpo del bebé, según las cámaras de videovigilancia. El equipo de seguridad reconstruyó y siguió la trayectoria de la mujer antes de abandonar los restos.

Además de la madre, agentes lograron capturar a 5 personas implicadas en el caso, señaladas como familiares que presuntamente maltrataron al niño, lo que derivó en su muerte.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público

Los sospechosos fueron arrestados y puestos a disposición de la FGE y se aseguró a otro menor que residía en la misma casa y al que mantenían amarrado, según la narración de las autoridades.

