Miss Jamaica sigue en terapia intensiva tras caída en Miss Universo 2025; la organización no la ha visitado

Gabrielle Henry sigue internada en Tailandia desde antes de la final del certamen.

Diciembre 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Miss-Jamaica.jpg

La representante de Jamaica en Miss Universo podría no continuar en el certamen tras su caída.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital”.

La trágica caída que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica, en la etapa preliminar de Miss Universo 2025 es un hecho que se suma a las controversias que siguen marcando la 74a edición del concurso.

El accidente, que ocurrió dos días antes de la final, ocasionó que Henry fuera internada y ha trascendido que continúa en terapia intensiva en Tailandia.

“Mientras la Dra. Henry, Miss Jamaica Universe 2025, permanece en cuidados intensivos en Bangkok, Tailandia, en proceso de recuperación y, a pesar de los contratiempos, la familia informa que se encuentra de buen ánimo”, dijo la titular del Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange.

Médicos en Tailandia mantienen un monitoreo constante sobre la salud de Gabrielle y esperan su pronta recuperación, aunque podría ser llevada a Jamaica en caso de emergencia, asegura el comunicado.

Versiones oficiales han ido y venido, pero la salud de Henry ha sido un verdadero misterio y las especulaciones han crecido con los comunicados de Miss Universe Organization y Miss Universe Jamaica.

Miss Chile destapa abandono a Gabrielle

En tanto, Inna Moll, representante de Chile destapa que en realidad tiene poca atención por parte de los dueños de la organzación.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención. Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía”, dijo la originaria de Chile, quien confirma que Gabrielle estaría consciente aunque aún bajo atención médica.

Contrario a lo dicho por Raúl Rocha, a Gabrielle no la han visitado en el hospital de Tailandia, en donde permanece bajo monitoreo.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, expresó Moll.

Al respecto, Inna destacó sentirse “triste y molesta” por la situación que vive Gabrielle, quien al igual que las otras 120 concursantes del mundo, hicieron todo durante un año para representar a su país.

Raúl Rocha en la mira

El incidente de Henry no es un evento aislado entre las polémica de Miss Universe, y es que entre comunicados oficiales y rumores, Rocha ha sido señalado de presunto interés económico por el que le habría dado el triunfo a Fátima Bosch.

Los involucrados se han encargado de desmentir los señalamientos, sin embargo, esto no ha detenido la ola de ataques hacia la nueva reina, quien permanece firme en no renunciar a la corona.

