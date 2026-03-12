Ana Bárbara perdona infidelidad de su marido mientras la amante presume: “Nosotros hacíamos el amor”

Durante dos días, el programa “El Gordo y La Flaca” en Univision (para Estados Unidos), transmitió una entrevista con Adriana Toval en la que ella presume el amorío que supuestamente tuvo con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

El periodista Jordi Martin dijo que tuvo contacto con Ángel, quien no solo le confirmó el romance, sino que destaca que la única intención de Adriana es hacerles daño: “La única intención de Adriana es herir a Ana Bárbara, que yo termine con Ana pero no lo va a conseguir”.

Adriana dijo en entrevista que Ángel: “Me llamaba frecuentemente en la madrugada. El 31 de agosto nos confesamos que nos gustábamos y esa noche tuvimos sexo por videollamada. Yo no planeaba verlo personalmente pero me pidió seguir conversando. A los cuatro días me dijo ‘te amo’. Me dijo que le atraía mi juventud, que le gustaba mi rostro porque no tenía arrugas”.

“Nosotros no teníamos sexo, nosotros hacíamos el amor. Fue muy caballeroso. Durante el día hacíamos varias veces el amor, también en la madrugada”.

Según Adriana, el marido de Ana Bárbara “Me complacía en absolutamente todo, en cada viaje. Me pagó sesiones de fotos, trámites administrativos, me dio dinero en efectivo. Me decía que él quería dejarla.

Sin embargo, el periodista Jordi Martin acotó que Ángel le aclaró que el único dinero que le enviaba a Adriana era por promoción a sus productos para perder peso.

El paparazzi reiteró: “No se van a divorciar. Ana Bárbara ha perdonado a Ángel, van a seguir viviendo juntos, que nada los va a separar y que la única intención de Adriana es hacerles daño”.

“La noticia es que Ana Bárbara ha perdonado a Ángel”, dijo Jordi Martin, quien reiteró que Ángel le confirmó que tuvo una relación sentimental con Adriana... “Me lo confirmó ayer y hoy. Por respeto no vamos a entrar en detalles muy íntimos. Ángel me ha confesado cosas donde me corrobora una relación”.