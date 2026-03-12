Suscríbete
Famosos

Maribel Guardia confiesa que adelgazó mientras que abogados exhiben peritaje contra testamento de su hijo

Maribel asegura que ese peritaje es una mera “opinión técnica” y que es refutable

Marzo 12, 2026 • 
Alejandro Flores
Imelda Tuñón y Maribel Guardia llevan poco más de un año en tribunales

Maribel Guardia debutará en “Perfume de gardenia”, la obra de revista musical más longeva en la cartelera mexicana actualmente.

Su presentación como parte del elenco, sin embargo, se vio opacada por dos temas paralelos: su notable cambio físico y la presentación de un peritaje por parte de los abogados de Imelda Tuñon que refutan el testamento de Julián Figueroa.
Maribel Guardia aceptó, sobre el primer tema, que ha bajado de peso, sobre todo a partir del año pasado.

“Estoy más flaquita porque... pues he pasado por muchos problemas este último año”, dijo la actriz en referencia al pleito legal que tiene con Imelda Tuñón desde 2024, cuando comenzó a pelear la guarda y custodia de su nieto José Julián.

¿Qué dice el peritaje del testamento de Julián Figueroa?

La batalla en tribunales comenzó por “el bienestar” de José Julián (un niño de 9 años, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón) pero luego derivó hacia acusaciones mutuas de querer pelear la herencia de Julián.
En ese proceso, Imelda acusa que el testamento presentado para repartir la herencia es apócrifo.

Su abogado, José Antonio Lozano Gracia, presentó este miércoles en el programa “De primera mano” un “peritaje oficial” en el que se enumeran irregularidades en el documento y que, aseguran, comprueban que es un testamento falso.

“Lo que encontramos es que el documento fue sometido a fuego para simular antigüedad. También se determinó que el testamento tenía un texto original y que se usó solvente para quitar ese texto y encima colocar el texto del testamento de Julián”.

Los abogados de Imelda aseguran que ese peritaje es definitivo y que presenta muchas otras irregularidades, como el hecho de que apareció en un tomo notarial que no estaba empastada y que después del testamento de Julián, había otro con el mismo número de folio.

Maribel Guardia respondió a los señalamientos con un mensaje en su perfil de Instagram en el que asegura que el peritaje es una opinión técnica.

En dicho procedimiento se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario, dicho peritaje, es una opinión técnica que como todo en derecho puede tener opiniones en contrario, solo que allí no hubo espacio para otra opinión.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
