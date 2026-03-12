Maribel Guardia confiesa que adelgazó mientras que abogados exhiben peritaje contra testamento de su hijo

Maribel Guardia debutará en “Perfume de gardenia”, la obra de revista musical más longeva en la cartelera mexicana actualmente.

Su presentación como parte del elenco, sin embargo, se vio opacada por dos temas paralelos: su notable cambio físico y la presentación de un peritaje por parte de los abogados de Imelda Tuñon que refutan el testamento de Julián Figueroa.

Maribel Guardia aceptó, sobre el primer tema, que ha bajado de peso, sobre todo a partir del año pasado.

“Estoy más flaquita porque... pues he pasado por muchos problemas este último año”, dijo la actriz en referencia al pleito legal que tiene con Imelda Tuñón desde 2024, cuando comenzó a pelear la guarda y custodia de su nieto José Julián.

¿Qué dice el peritaje del testamento de Julián Figueroa?

La batalla en tribunales comenzó por “el bienestar” de José Julián (un niño de 9 años, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón) pero luego derivó hacia acusaciones mutuas de querer pelear la herencia de Julián.

En ese proceso, Imelda acusa que el testamento presentado para repartir la herencia es apócrifo.

Su abogado, José Antonio Lozano Gracia, presentó este miércoles en el programa “De primera mano” un “peritaje oficial” en el que se enumeran irregularidades en el documento y que, aseguran, comprueban que es un testamento falso.

“Lo que encontramos es que el documento fue sometido a fuego para simular antigüedad. También se determinó que el testamento tenía un texto original y que se usó solvente para quitar ese texto y encima colocar el texto del testamento de Julián”.

Los abogados de Imelda aseguran que ese peritaje es definitivo y que presenta muchas otras irregularidades, como el hecho de que apareció en un tomo notarial que no estaba empastada y que después del testamento de Julián, había otro con el mismo número de folio.

Maribel Guardia respondió a los señalamientos con un mensaje en su perfil de Instagram en el que asegura que el peritaje es una opinión técnica.