Famosos

Vadhir Derbez se sube al metrobús y no le fue muy bien: “casi me hacen un hijo”

El hijo de Eugenio Derbez quería ahorrar tiempo pero se dio cuenta de que “el metrobús no es tan rápido”.

Marzo 12, 2026 • 
Alejandro Flores
vadhir derbez.jpg

Vadhir Derbez en el metrobús línea 1

facebook

Vadhir Derbez fue invitado por su hermano José Eduardo para participar en su programa Mixologando.

Pero como es su costumbre, se le hizo tarde. Vadhir ha reconocido en varias entrevistas su tendencia a la impuntualidad, algo que le ha traído problemas incluso para las grabaciones de “De viaje con los Derbez”
Así que el hijo de Eugenio Derbez, al ver que apenas estaba en su departamento y ya era cais la hora de estar en la grabación, tomó una decisión radical: subirse al metrobús con la esperanza de que llegara a tiempo.
“Acabo de ver el mapa y llegaría como 30 minutos tarde en coche... Así que vamos a la aventura del metrobús”.

Vadhir, acompañado de una asistente, caminó hasta la estación Hamburgo, ubicada en Insurgentes, muy cerca del centro comercial 222.

“Me puse un cubrebocas pero igual se ve que soy yo”, dice Derbez en un video que grabó sobre su aventura y publicó en facebook.

¿Cómo lef fue a Vadhir Derbez en el metrobús?

Subirse al metrobús fue fácil para Vadhir pero el viaje no tanto. Le tocó un autobús lleno, con mucha gente y un día acalorado.
Entre apretones y empujones, Vadhir viajó hasta la estación Altavista.

“Un enfrenón... y un hijo”, dijo en uno de esos momentos que son comunes para quienes viajan diario en el transporte público pero a Vadhir le pareció poco tolerable: “La tenía aquí, aquí”, dijo en referencia a que una mujer se apretó demasiado porque ya iba muy lleno el metrobús.

Lo peor de todo es que Vadhir descubrió que este sistema de transporte no es tan rápido como pensaba.

“De todos modos llegue media hora tarde”, lamentó.

Y, además, sudadísimo, según dijo.

vadhir derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
