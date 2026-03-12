Oriana, fuera de control, ya ni respeta a La Jefa de La Casa de los Famosos Telemundo y recibe castigo exprés

Oriana ha tenido varios pleitos dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Pero el más claro ha sido su enfrentamiento con Laura Zapata, con quien ha tenido discusiones casi desde el primer día de convivencia dentro de la casa.

“Yo ni sé quién es usted”, le dijo Oriana a Laura mientras estaban de pleito en la cocina.

Laura contestó con un argumento que ha repetido en otros realities en los que ha participado: “Yo soy la villana de las telenovelas en México”.

TE RECOMENDAMOS: Participante de "¿Apostarías por mí?” sufre ataque de ansiedad, llora en vivo y pierde su pase a la final

El pleito de Oriana con Laura Zapata

Oriana no se inmutó con la explicación de Zapata y a partir de entonces se han ignorado y sólo interactúan para pelear. Sucedió así esta semana cuando una de las dinámicas de la casa consistió en golpear con un martillo la foto de una habitante que quisieran eliminar.

Laura Zapata le dio, por supuesto a Oriana. Después de la dinámica y ya dentro de la casa, Oriana encaró a Zapata y se le paró enfrente de la puerta de su cuarto mientras la actriz le gritaba: “salte de mi cuarto, salte de mi cuarto”.

Oriana llevó el pleito más lejos y se enfrentó ahora contra La Jefa. Sí, la Jefa de La Casa de los Famosos.

Durante el proceso de eliminación, la Jefa le pidió a Oriana que cambie y se detenga la violencia dentro del reality.

Luego le pidió sus nominados con 3, 2y 1 punto.

Oriana retó a la Jefa: “Pues fíjate que te los voy a dar después de que me expliques por qué anoche piden que pare la violencia y hoy...”.

La Jefa la interrumpió con tono drástico: “Dame tus nominados”.

Oriana no quiso y otra vez lanzó un reclamo contra la producción.

NO TE VAYAS SIN LEER: Siguen pleitos en La Casa de los Famosos Telemundo y Javier Poza los REGAÑA: "¿Este nivel? ¡Todo tiene un límite!”

La Jefa insistió una última vez pero como Oriana no hizo caso, le dijo:

“Tu nominación queda anulada, sal de la habitación”.