Mhoni Vidente predice que Luis Miguel presentará a su hijo como cantante en un concierto y dice dónde será

Miguel fue captado en el aeropuerto y por primera vez se difundieron imágenes suyas

Marzo 11, 2026 • 
Alejandro Flores
luis miguel mhoni vidente.jpg

Mhoni Vidente le echó las cartas a Luis Miguel y a su hijo mayor

Instagram

La aparición pública del hijo mayor de Luis Miguel se ha convertido en un suceso que ha generado la versión de que está a punto de lanzarse como cantante.

Miguel Gallego Arámbula fue captado por las cámaras de “Ventaneando” en el aeropuerto de la Ciudad de México junto con su hermano Daniel.
Pero solamente se difundió la imagen de Miguel, quien es mayor de edad, mientras que hermano Daniel tiene apenas 17 años.
Para Mhoni Vidente esta aparición dio pie para lanzar las cartas de tarot y predecir el futuro del hijo del cantante.

“Esto no fue casualidad, lo que vamos a ver muy pronto es el lanzamiento de Miguel como cantante, igual que su padre”, dijo Mhoni al ver las cartas del tarot.

La predicción de Mhoni Vidente sobre el hijo de Luis Miguel

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula siempre se habían mantenido fuera del espacio público. Por decisión de la actriz, Miguel y Daniel nunca habían sido captados por un medio de comunicación, ya que siempre procuró mantener su vida en privado.

Mhoni, sin embargo, mira en el tarot que eso está cambiando de manera radical con un objetivo claro: que Miguel debute como cantante.

“Lo que vamos a ver es que va a lanzar su música... que ya Luis Miguel le ayudó con los temas y lo está aconsejando”, dice.

La vidente ya había lanzado la predicción de que uno de los próximos artistas en presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México será precisamente Luis Miguel.
Ahora agrega otra predicción.

“Será ahí, en el Zócalo, donde se hará la presentación oficial de Miguel con su papá apoyándolo”.

luis miguel Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
