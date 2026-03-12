Rick Harrison exige que su hijo devuelva el dinero que fans donaron para pagar su hospitalización

El precio de su accidente no sólo ha sido económico para Corey Harrison, una de las estrellas del programa “El precio de la Historia”.

Corey tuvo un aparatoso y grave accidente de motocicleta en Cancún, donde reside desde hace varios años. En el hospital, el diagnóstico fue preocupante: 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y una hemorragia interna, lo que requirió múltiples cirugías y una hospitalización prolongada.

Corey y algunos de sus amigos más cercanos se dieron cuenta de que la cuenta del hospital ya superaba los 100 mil dólares. “Voy a morir aquí, no tengo para seguir pagando el tratamiento”, le habría dicho a sus amigos.

TE RECOMENDAMOS: Papá de la quinceañera viral aclara por qué le hizo una fiesta “de gran magnitud” y niega acusaciones

Ellos decidieron entonces lanzar una campaña de recaudación con la meta de reunir 16 mil dólares y completar los pagos que se requerían para sacar adelante a Corey.

La respuesta de los fans de “El precio de la Historia” fue asombrosa pero justo cuando la campaña iba en 13 mil dólares, apareció en papá de Corey, Rick Harrison, quien aseguró que él había pagado todas las cuentas del hospital y no entendía por qué su hijo y amigos lanzaron esa campaña.

¿Quién pagó la deuda de Corey Harrison?

La respuesta de Corey creó todavía una mayor confusión porque dijo que no sabía si su padre había pagado las cuentas del hospital y que en todo caso creía que ese dinero no era de “buena voluntad”. Dio a entender que habría sido un préstamo y tenía que pagarle a su padre.

Rick ha negado que su hijo tenga que devolverle el dinero. Insiste en que sí pagó la deuda y que su hijo debe devolver el dinero donado por sus fans.

NO TE VAYAS SIN LEER: Laura Flores narró que a su hijo le pusieron una SUSTANCIA EXTRAÑA en su bebida: “Colapsó, cayó inconsciente”

En declaraciones al sitio TMZ, Rick Harrison (cuyo nombre se hizo famoso y viral por la frase de su hijo “no lo sé Rick, parece falso” que se decía en el programa “El precio de la Historia”) señaló que ha decidido arreglar los problemas con su hijo en privado y no a través de los medios de comunicación.