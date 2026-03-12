Suscríbete
Famosos

Papá de la quinceañera viral aclara por qué le hizo una fiesta “de gran magnitud” y niega acusaciones

Juan Carlos Guerrero Rojas, a través de una firma de abogados especializada en manejo de crisis, asegura que estuvo enfermo de gravedad

Marzo 11, 2026 
Alejandro Flores
quinceañeramafer.jpg

El empresario contrató una firma de abogados experta en manejo de crisis

Instagram

No se especifica el padecimiento pero Juan Carlos Guerrero Rojas explica que estuvo muy enfermo hace tres años.

La enfermedad fue tan grave que, según el testimonio del propio empresario y padre de Mafer, la quinceañera viral, decidió hacer cambios radicales en su vida... entre ellos, la fiesta de XV años de su hija cumpliendo todos los deseos posibles.
En una nota aclaratoria firmada por el director de un bufete de abogados especializado en manejo de crisis, se asegura:

“Si bien es cierto que la celebración referida pudiera ser percibida por algunos sectores como un evento de gran magnitud es importante conceptualizar las circunstancias personales que motivaron dicho festejo. El señor Guerrero Rojas, padre de la festejada atravesó aproximadamente hace tres años una complicación severa de salud situación que afortunadamente ha sido superada”..

Lo que en la nota aclaratoria se llama “celebración percibida por algunos sectores como un evento de gran magnitud” se refiere a que la fiesta de XV Años tuvo como anfitriona a Galilea Montijo y a Belinda como la encargada de cantar el Happy Brithday, Además, hubo conciertos de J Blavin, Xavi y Matute, y locales comerciales de franquicias de comida rápida, así como un stand de Hermés, en donde se le hizo entrega a la quinceañera de un bolso original de la marca.

El papá de la quinceañera niega nexos políticos y deuda fiscal

Eso provocó no sólo el asombro de la gente en redes sociales, también la publicación de versiones en las que se asegura que la empresa de Guerrero Rojas tiene una deuda fiscal de 3.6 millones de pesos así como una investigación por creación de filiales fantasma.
El empresario niega esas acusaciones en su nota aclaratoria:

“El señor Guerrero Rojas así como las empresas vinculadas a su actividad empresarial han sido auditadas en diversas ocasiones sin que en dichas revisiones sea determinado irregularidad alguna”.

Respecto al supuesto adeudo fiscal, se señala: “Actualmente a las empresas del señor Guerrero Rojas se encuentran en proceso de diálogo con Pemex para la posible ampliación del contrato vigente así como para la resolución de adeudos correspondientes a facturación pendiente de los años 2023 y 2024 situación que forma parte de los procesos administrativos normales entre proveedores y la empresa productiva del estado”.
También negó relación alguna con Adán Augusto López, actual senador por el estado de Tabasco.

En resumen, se explica que la decisión de, como suele decirse, echar la casa por la ventana para el festejo de los XV años de su hija, sólo tuvo una motivación personal y emocional.

“A raíz de esa experiencia personal (su enfermedad) el señor Guerrero Rojas tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia particularmente con su hija en una fecha tan importante”.

Quinceañera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
