Famosos

La Jefa está harta de que no la respeten; impone sanción a TODOS en La Casa de los Famosos Telemundo

“Si no cambian, vendrán sanciones más fuertes”, advirtió

Marzo 11, 2026 • 
Alejandro Flores
casa de los famosos la jefa sancion.jpg

La Jefa tomó una decisión radical

Instagram Telemundo realities

El proceso de eliminación de este 11 de marzo en La Casa de los Famosos Telemundo resultó caótica y virulenta.

En plena transmisión en vivo, Fabio Agostini se levantó para increpar a Josh Martínez y retarlo a golpes. Entre ellos ya había un claro enfrentamiento pues se habían peleado a gritos en la cocina al culparse mutuamente por dejar trastes sucios.
Caeli trambién ha peleado con Vanesa Arias y con Julia Argüelles, a quien hizo llorar durante una discusión en los baños al decirle “la peor amiga que ha tenido”.
La discusión se ha prolongado por días y llegó a la cena de nominados de la semana pasada, en donde se declararon “francas enemigas”.
Ana Bárbara perdona infidelidad de su marido mientras la amante presume: “Nosotros hacíamos el amor”

¿Nadie respeta a La Jefa?

A pesar de que en dos ocasiones La Jefa les ha pedido bajar el nivel de agresividad y violencia con la que se desenvuelven dentro de la Casa, los habitantes siguen con sus pleitos.

El colmo, sin embargo, sucedió esta noche de nominación. Cuando Fabio se levantó para encarar a Josh, La Jefa intentó poner orden y le pidió que se calmara y se sentara.

“Estamos en vivo, estamos trasladando su convivencia a toda una comunidad; estamos dando una imagen”, lamentó La Jefa.

Durante ese mismo proceso de nominación, Caeli tuvo un comportamiento inadecuado cuando estuvo en el confesionario.
La Jefa le pidió que nombrara a sus nominados y en vez de eso, quiso protestar y hablar de los pleitos que ha tenido durante la semana para justificarse y presentarse como una víctima.

La Jefa tuvo que reprenderla y callarla. Lo mismo pasó con Oriana pero en su caso la habitante se comportó francamente rebelde: desobedeció tres veces a La Jefa.
Ante tantas demostraciones de desobediencia y rebeldía, La Jefa decidió imponer una sanción histórica:

“No me dejan otra opción que tomar una drástica decisión: absolutamente todos los habitantes quedan ominados”.

Lanzó, además, una advertencia para el futuro, la cual fue recibida con azoro por unos habitantes pero con escepticismo por otros.

“Si siguen estos niveles de agresividad pero sobre todo de descendimiento a mi autoridad y a la de los conductores habrán sanciones más duras aún”.

La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
