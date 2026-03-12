Suscríbete
Famosos

Participante de "¿Apostarías por mí?” sufre ataque de ansiedad, llora en vivo y pierde su pase a la final

El reality show termina el domingo

Marzo 11, 2026 • 
Alejandro Flores
nuja.jpg

Nuja en la prueba semanal del molino

ViX

Alejandra Jaramillo y Rubí Cardozo quedaron como las contendientes entre las que se decidió el segundo pase a la final de "¿Apostarías por mí?”.

El reality show está en su semana final por lo que las pruebas y retos de estos días han servido para definir a las parejas que llegarán a la final del domingo.
La primera pareja que aseguró su pase a la final fue la de Laysha y Malito.
Para decidir a la segunda finalista, el reto fue tan complicado que Brenda Bezares simplemente se negó a hacerlo.
El reto que no pudo superar Brenda ni Nuja

En este reto, las mujeres estaban atadas a un molino que, al darles vuelta, las ponía de cabeza en un estanque. Al salir del agua, se les hacía una pregunta y ellas tenían que responder correctamente y luego lanzar una pelota. Su pareja hombre debería atrapar esa pelota con un canasta atada a su cintura.
Brenda optó por negarse a hacer el reto por su miedo a sumergirse en el agua.
Alejandra y Rubí fueron las únicas que completaron el reto y entre ellas dos quedó la decisión de la segunda finalista.

Finalmente fue Alejandra la que completó la prueba en menos tiempo por lo que ella, junto con su esposa René Strickler, están en la final del domingo 15 de marzo.
Nuja, por su parte, intentó hacer el reto pero ala segunda vuelta, perdió el control de sus emociones y tuvo un ataque de pánico que la llevó al límite de sus fuerzas.
Más tarde, durante el programa en vivo, el conductor Alan Tacher le preguntó cómo se sentía y Nuja no pudo contener el llanto.

“Quedé muy tocado, me dio un ataque muy fuerte”, explicó entre lágrimas mientras Adrián Di Monte la abrazaba.

Este jueves 12 de marzo se decidirá la tercera y ultima pareja eliminada.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
