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México vs. Inglaterra CAMBIA DE HORARIO por amenaza de tormenta eléctrica

El juego se adelantará por condiciones climáticas.

Julio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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México se enfrentará contra Inglaterra el próximo domingo.

Getty Images

El tan esperado partido México vs. Inglaterra que se llevará a cabo en el estadio Ciudad de México el próximo domingo ha cambiado su horario.

De acuerdo con información oficial, el juego de octavos de final sería a las 18:00 horas del 5 de julio de 2026. Sin embargo, la mañana de hoy, Andrés Vaca, comentarista de TUDN, adelantó que el horario del partido podría cambiar y se realizaría a las 12:00 horas.

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“Me informan que el México vs. Inglaterra se va a jugar a las 12:00 del medio día del domingo”, fue uno de los mensajes que publicó Andrés Vaca en su perfil de X.

La modificación responde al pronóstico de tormentas eléctricas por la tarde y noche en la ciudad de México y el adelanto busca garantizar la seguridad de los futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

El anuncio del cambio del juego al mediodía añade un factor de presión nuevo para las autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, quienes apenas hace unas horas anunciaron un despliegue masivo de seguridad en el corredor de Paseo de la Reforma.

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Ericka Rodríguez

Y es que se prevé que las concentraciones masivas de aficionados en sitios como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo comiencen desde muy temprano.

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La medida preventiva se tomó para evitar lo que ocurrió en el partido anterior de México vs. Ecuador, el cual sufrió retrasos en su inicio debido a la activación de los protocolos de seguridad por tormenta eléctrica.

Selección Mexicana inglaterra No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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